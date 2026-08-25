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A prisión a una mujer que robó y agredió a un anciano en su domicilio de Palma del Río (Córdoba)

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La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río (Córdoba) a la presunta autora de un robo con violencia cometido en el interior de una vivienda del municipio, a la que accedió, en compañía de un varón al que busca la Benemérita, y donde forcejeó con el dueño de la casa, un hombre de avanzada edad, que resultó lesionado, y al que robó la cartera, que contenía unos 300 euros, habiendo acordado ya la autoridad judicial el ingreso en prisión de la mujer detenida.

En concreto y según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento, a primera hora de la tarde del pasado sábado 22 de agosto, de que en una vivienda de Palma del Río se había cometido un robo con violencia por un hombre y una mujer.

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Fue la mujer la que, presuntamente, tras acceder al interior del domicilio, agredió y forcejeó con el morador de la casa, un anciano, al que arrebató la cartera que portaba, que contenía en su interior documentación personal y unos 300 euros en billetes fraccionados. Fruto del forcejeó y la agresión sufridos, la víctima resultó con lesiones de carácter leve.

Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar del suceso, donde, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hecho, la identificación, localización y detención de los presuntos autores, por la comisión de un delito de allanamiento de morada y otro de robo con violencia.

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Así, como resultado del dispositivo establecido y de las gestiones practicadas por la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Palma del Río, se procedió a la detención de la presunta autora, mientras la Benemérita continúa las gestiones para la identificación, localización y detención del hombre que acompañaba a la mujer detenida.

Esta última, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, acordando la misma el ingreso en prisión de la detenida.

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EuropaPress

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