El Athletic homenajeará a sus tres campeones mundiales antes del partido con el Sevilla

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Bilbao, 21 ago (EFE).- El Athletic Club homenajeará a sus tres campeones del mundo -Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams- y al seleccionador Luis de la Fuente, exjugador del equipo rojiblanco, en los prolegómenos del partido liguero frente al Sevilla FC que se jugará mañana, sábado, en San Mamés.

Los tres futbolistas recibirán ese reconocimiento sobre el césped de 'La Catedral' mientras que el seleccionador será "agasajado en el palco" en la previa de un partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga, que será el estreno en la temporada 2026-27 del equipo del Edin Terzic y del propio técnico alemán en el banquillo bilbaíno.

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Después de este homenaje, se guardará además un minuto de silencio en recuerdo de Carmelo Cedrún, legendario portero del Athletic en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, fallecido el pasado 6 de julio, en cuya memoria los futbolistas locales portarán brazaletes negros.

Los actos institucionales previos al partido comenzarán con un acto de reconocimiento a Elene Gurtubay y Ziara Vega por el título de campeonas de Europa sub 19, que conquistaron ambas el pasado julio con la selección española en Bosnia a las órdenes del extécnico del equipo bilbaíno David Aznar. EFE

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