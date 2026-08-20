Yeremay sigue entrenando con el Dépor a la espera de aclarar su futuro

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A Coruña, 20 ago (EFE).- El internacional sub-21 Yeremay Hernández se ejercitó este jueves con sus compañeros del Deportivo en la ciudad deportiva de Abegondo, a la espera de aclarar su futuro, después de que el Hull City expresó su interés en el futbolista canario.

Tras el ascenso del equipo blanquiazul a Primera División, la cláusula de rescisión del atacante deportivista ronda los 130 millones de euros. Fuentes del club aseguran a EFE que “de momento” no se ha recibido ninguna oferta del equipo inglés por Yeremay, quien podría tener sus primeros minutos en Primera en el duelo del próximo lunes contra el Málaga.

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En una entrevista con la cadena británica BBC, el propietario del Hull City, Acun Ilicali, habló sobre la posible contratación del futbolista.

"Es un acuerdo muy difícil, pero estamos en un punto que parece positivo", dijo Ilicali. "Es un chico muy joven y este sería un cambio muy importante en su vida, así que quiere saber a dónde vendría. Veremos en tres o cuatro días si este acuerdo se puede cerrar o no. Si ocurre, será un récord para el club, seguro", agregó.

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"Tenemos que cerrar la negociación con el club, pero Yeremay quiere venir. Es una decisión vital para él", añadió.

A Yeremay, de 23 años, todavía le restan cuatro años de contrato con el Dépor. El extremo, autor de 11 goles y 10 asistencias la pasada temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda), se quedó fuera de la convocatoria para el debut liguero ante el Elche al seguir arrastrando molestias en la zona del pubis. EFE

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dmg/cmm