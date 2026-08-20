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Sanidad acota el riesgo de ébola a los trabajadores en primera línea del brote en la RDC

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha limitado este jueves el riesgo de infección de ébola a quienes trabajan en primera línea en el brote desatado en la República Democrática del Congo (RDC), en el que han muerto ya cerca de 2.500 personas, y aunque lo considera bajo para el resto, desaconseja viajar a las zonas afectadas.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) acaba de actualizar su informe de situación del brote, justo cuando el Gobierno de la RDC ha elevado a 2.476 el número de muertos y a 5.208 los casos confirmados de ébola desde el pasado 15 de mayo, cifras que le convierten en el segundo más letal de la historia.

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A ellos hay que sumar las 20 infecciones y los dos fallecimientos que se produjeron en Uganda, que dio por concluido el brote el pasado 28 de julio tras confirmar la ausencia de nuevos casos.

Con la información disponible hasta la fecha, el CCAES, que evalúa diariamente la situación a través de actividades de inteligencia epidemiológica, considera que "la probabilidad de riesgo de exposición e infección para las personas españolas que viajen o residan en las zonas afectadas es baja".

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Así, es el personal sanitario y el resto de personas que se encuentran en la primera línea de la respuesta "el grupo con mayor riesgo de exposición".

De hecho, Estados Unidos ha notificado dos casos en dos ciudadanos suyos, dos trabajadores de una organización de ayuda humanitaria que fueron evacuados a Alemania para su aislamiento y tratamiento; también Francia ha notificado uno de un médico que regresaba de una misión en RDC y Reino Unido ha evacuado a otro empleado de una ONG tras una posible exposición al virus.

Si llegaran a detectarse casos importados en España, "la probabilidad de transmisión secundaria en nuestro país se considera muy baja", porque, argumenta el CCAES, se dispone de "la capacidad diagnóstica adecuada" para detectarlos de manera precoz y para la implantación de medidas de control pertinentes.

España tiene también una red de hospitales para la atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo (Red Uatan), con la capacidad "estructural, funcional y de profesionales con la formación adecuada" para garantizar el tratamiento y la gestión de riesgos asociados a casos importados o repatriación esporádica.

Asimismo, cuenta con un procedimiento de actuación para el seguimiento de personas que se encuentren desplazadas en las zonas afectadas por organizaciones que llevan a cabo tareas de emergencia sanitaria.

En este sentido, el CCAES mantiene contacto con las principales ONG para recabar información actualizada sobre el personal sanitario y otros profesionales dedicados a la ayuda humanitaria que hayan sido o vayan a ser destinados a las zonas afectadas y establecer el seguimiento de estas personas a su regreso a España.

Con todo, desaconseja desplazarse a las zonas afectadas por el brote y, en caso de que el viaje sea inaplazable, consultar previamente con un Centro de Vacunación Internacional para recibir información sanitaria actualizada y recomendaciones específicas de prevención. EFE

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