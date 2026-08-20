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Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa

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Ceuta, 20 ago (EFE).- El operativo de limpieza puesto en marcha este jueves en la playa ceutí de El Trampolín tras el desalojo del asentamiento ha tenido que ser paralizado temporalmente después de que decenas de las personas que habían sido trasladadas esta mañana regresaran al enclave, aparentemente para buscar o recoger pertenencias personales.

Los servicios de la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda habían comenzado a media mañana los trabajos para retirar los residuos, enseres, cañizos, cartones y otros materiales acumulados durante las últimas semanas de ocupación de la playa.

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La vuelta de estas personas ha obligado a interrumpir las labores por motivos de seguridad ya que no hay presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el lugar que permita garantizar la integridad de los operarios y el normal desarrollo del dispositivo.

La ciudad autónoma ha señalado que los trabajos no podrán retomarse hasta que se den las condiciones necesarias para ejecutar el operativo con las debidas garantías de seguridad para los trabajadores encargados de la limpieza.

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La paralización se produce pocas horas después del desalojo de El Trampolín, en el que más de 1.200 migrantes fueron trasladados a pie y escoltados por la Policía Nacional hacia los nuevos recursos temporales de acogida habilitados en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

La ciudad había activado el dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar cuanto antes las condiciones ambientales, paisajísticas, de salubridad y uso ciudadano de este espacio litoral, ocupado desde la llegada masiva de personas a Ceuta registrada los pasados 30 y 31 de julio. EFE

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