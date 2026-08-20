Nuevo terremoto de magnitud 3,4 y epicentro en Dílar (Granada)

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 2:15 horas de la madrugada de este jueves un terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en el municipio de Dílar (Granada).

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha situado el temblor a 5 kilómetros de profundidad.

El nuevo terremoto se suma a la serie de seísmos registrados en la provincia de Granada desde el temblor de magnitud 5,0 que tuvo lugar a la 1:04 horas de la madrugada del pasado sábado, con epicentro en el municipio de Alhendín.

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Desde entonces, la Junta de Andalucía mantiene activa en la provincia la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. EFE