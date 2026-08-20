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Maffeo llega a València para cerrar su llegada cedido al club de Mestalla

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València, 20 ago (EFE).- El lateral Pablo Maffeo llegó este jueves cerca de las dos de la madrugada al aeropuerto de Manises para cerrar su cesión al Valencia procedente del Olympiacos, club por el que firmó este mismo verano.

Maffeo, que jugó las últimas campañas en el Mallorca, fichó hace dos meses por la entidad griego pero la oferta del Valencia para regresar a España le llevó a pedir al club heleno que facilitara una salida que se ha producido a préstamo con una opción de compra.

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Sin lateral derecho desde la marcha de Thierry Correia y por la lesión de Dimitri Foulquier, el Valencia ha realizado distintos intentos de fichar un carrilero hasta cerrar el acuerdo por Maffeo.

No obstante no se descarta que siga adelante con la operación para lograr el traspaso de Arnau Martinez del Girona. EFE

plm/nhp

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