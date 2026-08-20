Los medios aéreos confían en poder atacar este jueves el fuego de Pinofranqueado

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Mérida, 20 ago (EFE).- El trabajo de los medios aéreos en el incendio de Pinofranqueado (Cáceres) se espera este jueves por parte de los vecinos y los bomberos con esperanza, después de que las características del fuego, muy especialmente con la aparición de pirocúmulos, y las adversas condiciones meteorológicas impidieran su labor durante el miércoles.

Tras una difícil noche para los más de 170 efectivos terrestres que han trabajado en la zona, con los frentes este y oeste del incendio como principal preocupación, el operativo busca alianzas en la climatología y en el propio perfil del incendio para atacarlo por aire desde primeras horas de esta mañana.

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De momento, el fuego ya ha asolado alrededor de 3.700 hectáreas, ha obligado a evacuar un total de once alquerías (casas de labor) y a confinar a la población de Nuñomoral en el interior de sus casas debido al extenso y denso humo.

Ese humo y el elevado calor que libera el incendio han generado pirocúmulos (nubes muy densas) los dos primeros días del fuego, si bien algo menores en la jornada del miércoles. Su presencia podría condicionar nuevamente el trabajo de los medios aéreos.

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La quinta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) se celebrará este jueves, a partir de las 10:00 horas.

Por otra parte, las evacuaciones en vigor afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal y Aceitunilla, por lo que el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 800. EFE

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