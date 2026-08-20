Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Los medios aéreos confían en poder atacar este jueves el fuego de Pinofranqueado

Guardar

Mérida, 20 ago (EFE).- El trabajo de los medios aéreos en el incendio de Pinofranqueado (Cáceres) se espera este jueves por parte de los vecinos y los bomberos con esperanza, después de que las características del fuego, muy especialmente con la aparición de pirocúmulos, y las adversas condiciones meteorológicas impidieran su labor durante el miércoles.

Tras una difícil noche para los más de 170 efectivos terrestres que han trabajado en la zona, con los frentes este y oeste del incendio como principal preocupación, el operativo busca alianzas en la climatología y en el propio perfil del incendio para atacarlo por aire desde primeras horas de esta mañana.

PUBLICIDAD

De momento, el fuego ya ha asolado alrededor de 3.700 hectáreas, ha obligado a evacuar un total de once alquerías (casas de labor) y a confinar a la población de Nuñomoral en el interior de sus casas debido al extenso y denso humo.

Ese humo y el elevado calor que libera el incendio han generado pirocúmulos (nubes muy densas) los dos primeros días del fuego, si bien algo menores en la jornada del miércoles. Su presencia podría condicionar nuevamente el trabajo de los medios aéreos.

PUBLICIDAD

La quinta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) se celebrará este jueves, a partir de las 10:00 horas.

Por otra parte, las evacuaciones en vigor afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal y Aceitunilla, por lo que el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 800. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España mira a Europa para reforzar su defensa aérea pero mantiene el dominio de las empresas nacionales en tierra y mar

El informe de BBVA Research muestra que desde 2022 el compromiso de gasto español ha crecido sobre todo en capacidades aeronáuticas, con unos 18.000 millones de euros firmados

España mira a Europa para reforzar su defensa aérea pero mantiene el dominio de las empresas nacionales en tierra y mar

Defensa delega la gestión de información crítica en empresas privadas estadounidenses, lo que propicia una dependencia que pone en riesgo la seguridad nacional

Mientras se pone el grito en el cielo por la presencia de una empresa china cerca de una base militar en Ferrol, otros agentes extranjeros acceden sin obstáculos al aparato de Defensa español a través de contratos tecnológicos adjudicados sin concurso por “exclusividad técnica”

Defensa delega la gestión de información crítica en empresas privadas estadounidenses, lo que propicia una dependencia que pone en riesgo la seguridad nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta es la causa de muchos incendios en coches”

Esta pieza del sistema de aire acondicionado puede alcanzar temperaturas muy altas, especialmente en algunos modelos de coche, y acabar provocando un incendio si no se refrigera lo suficiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta es la causa de muchos incendios en coches”

Cambio en el tiempo: una DANA provoca una caída brusca de las temperaturas y deja lluvias y tormentas con granizo en estas regiones

La Aemet ha activado los avisos en diez comunidades autónomas

Cambio en el tiempo: una DANA provoca una caída brusca de las temperaturas y deja lluvias y tormentas con granizo en estas regiones

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

Esta propietaria enfermó y necesitaba recuperar el inmueble. Se trataba de un acuerdo verbal, amistoso, algo que la inquilina utilizó en su beneficio

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

Ucrania y Alemania restaurarán el enorme arco que rodea un reactor de Chernóbil que destruyó un ataque ruso

España mira a Europa para reforzar su defensa aérea pero mantiene el dominio de las empresas nacionales en tierra y mar

Defensa delega la gestión de información crítica en empresas privadas estadounidenses, lo que propicia una dependencia que pone en riesgo la seguridad nacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta es la causa de muchos incendios en coches”

El PP y Bruselas burlan las leyes europeas y exigen la devolución sin garantías de los menores que llegaron a Ceuta: “Casi ningún niño quiere retornar”

ECONOMÍA

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

Una propietaria deja una vivienda a una conocida que pasa por un mal momento pero se la okupa: cuatro años de proceso por no haber un contrato

España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea y supera en 41 puntos el límite de deuda de Bruselas

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

DEPORTES

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos