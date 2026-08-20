La ministra de Igualdad se suma a las comparecencias del Gobierno por la gestión en Ceuta

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Madrid, 20 ago (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá también en el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta el próximo 31 de agosto, según ha anunciado este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una publicación en X.

El Gobierno ya registró durante el mes de agosto en el Congreso la solicitud de comparecencia en periodo extraordinario de los ministros de Presidencia, Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Juventud e Infancia ante las respectivas comisiones para informar de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

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Redondo se suma ahora a las comparecencias ya programadas: el día 25 de agosto lo hará la ministra de Defensa, Margarita Robles; el 27 de agosto Félix Bolaños y la ministra de Sanidad, Mónica García; el 28 de agosto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por último, el día 31 de agosto comparecerán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Paralelamente, el Partido Popular ha registrado este jueves en el Congreso una petición de comparecencia de la ministra de Igualdad para explicar los protocolos que se están poniendo en marcha en Ceuta ante el aumento de delitos sexuales tras la llegada de miles de inmigrantes.

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Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, quien ha denunciado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están registrando un aumento de agresiones sexuales y de delitos contra la libertad sexual en la ciudad autónoma, y ha pedido que Redondo explique cuáles son los protocolos y las acciones que se están poniendo en marcha.

A su vez, Redondo defendió el pasado 14 de agosto que las mujeres menores migrantes están siendo atendidas en "espacios seguros" y que ya se ha expulsado a uno de los supuestos agresores tras las denuncias por agresión sexual de varias menores.

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Además, recordó que el Gobierno ha activado todos los recursos disponibles en el Pacto de Estado y ha puesto a disposición el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta, uno de los 60 habilitados en todo el país. EFE