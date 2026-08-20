Ilic: "Tuvimos muchas más ocasiones que el Getafe"

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Getafe (Madrid), 20 ago (EFE).- Sasa Ilic, entrenador del Partizán, lamentó este jueves la falta de eficacia de su equipo en la derrota frente al Getafe (3-1) y aseguró que el conjunto serbio dispuso de "muchas más ocasiones" que su rival, pero que los hombres de José Bordalás estuvieron más acertados.

"Hoy tuvimos muchas más ocasiones que el Getafe, pero ellos las aprovecharon y nosotros no. No es la primera vez que nos pasa. Recibimos goles con mucha facilidad y eso se paga caro a este nivel", declaró tras el encuentro de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia.

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Ilić reconoció que no quedó satisfecho con el inicio de su equipo, aunque destacó su mejoría con el paso de los minutos y, especialmente, después del descanso.

"La entrada al partido no fue la esperada. Eso nos pasa a todos. No sé si los jugadores se dejaron llevar por el ambiente o por la atmósfera. Después mejoramos y estoy satisfecho con la segunda parte, en la que dominamos el partido", señaló.

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El técnico del Partizán lamentó especialmente los errores defensivos cometidos por su equipo, que encajó dos goles en los últimos minutos pese a jugar con superioridad numérica tras la expulsión de Abqar.

"Se repiten algunos errores, sobre todo en defensa. Somos uno más y encajamos dos goles. Recibimos goles con mucha facilidad y a este nivel eso se paga muy caro", insistió.

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Por último, Ilić reconoció la dificultad de remontar el 3-1 en el encuentro de vuelta, en el que el Partizán necesitará al menos dos goles para igualar la eliminatoria.

"Nos espera un partido muy difícil en Belgrado, donde tenemos que marcar dos goles cuanto antes. Todos sabemos que es muy complicado hacerlo contra un equipo que rara vez encaja más de un gol en España", concluyó. EFE

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