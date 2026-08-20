'El viaje de Edipo' despoja del trono a un rey cegado por el poder frente a sus fantasmas

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Paloma Palomo

Mérida, 20 ago (EFE).- Un rey cegado, despojado de su trono y encarado a sus propios fantasmas irrumpió esta noche en el Teatro Romano de Mérida con 'El viaje de Edipo' para acercar al espectador a un mundo sensible y atravesar la conciencia de un hombre que busca respuestas mientras avanza hacia la sombra.

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La propuesta firmada por Isidro Timón y Emilio del Valle se ha sumergido de lleno en el terreno de las pasiones terrenales para que un desgarrador Edipo, interpretado por José Antonio Lucia, extienda su vulnerabilidad mientras es atrapado entre las fronteras del delirio y la realidad.

No hay artificios que hayan podido esconder la crudeza con la que el teatro ha se ha transformado en un espacio ritual donde el héroe, desnudo de certezas, combate contra el destino implacable que él mismo desencadenó, esta vez lleno de miedo a la disolución, el amor desesperado a la vida y el eco sordo de una derrota inevitable.

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El público ha podido empatizar con el rey desterrado a través de un lenguaje que fusiona la palabra, con un texto narrado con maestría, y la plasticidad del trabajo coral. En este sentido, los intérpretes del elenco han elevado el espectáculo en una propuesta donde se asume la responsabilidad de dar cuerpo a las distintas etapas del mito trágico a través de un coro ciudadano.

En un tránsito teatral de impecable factura, el actor transfigura al mito en carne viva, dándole la oportunidad de desnudarse ante la grada y encarar los fantasmas de su historia. Lejos de la condescendencia, Edipo revive sus sombras no para justificarse, sino para asumir sin filtros los desatinos, el egoísmo y la arrogancia que lo condujeron a la perdición.

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La desolación se ha adueñado del espacio a través de los cuerpos abatidos del coro, reflejo vivo de los ciudadanos castigados por el yugo de la tiranía, que reflejan el sufrimiento de un pueblo mientras son arropados por la música en directo y una cuidada atmósfera sonora.

En una fusión casi idílica, Lucia le ha da la oportunidad y la fuerza a Edipo para revivir su pasado y así, asumir tanto sus errores como los egocentrismos del pasado, algo que, frente a la agonía de aquel que sufre bajo la fuerza del poder y la tiranía absoluta, han acrecentado el dolor que consumía al rey.

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La propuesta sitúa en el centro del relato la transformación humana de Edipo sin rodeos ni distracciones en la trama, el héroe toma la palabra ante el público para convertirse en el cronista de su propia caída. A su alrededor, la compañía actúa como un espejo de su pasado mientras da vida con milimétrica precisión a las sombras que lo han conducido al destierro.

En los primeros compases, el montaje muestra a un protagonista volcánico, arrastrado por una ira primaria que, con bravura y fuerza salvaje, impregna la escena para reflejar la desesperación de un hombre brutalmente despojado de su estirpe y su lugar en el mundo.

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Sin embargo, ese furor inicial muta en una lúcida denuncia colectiva sobre las estructuras que manejan los hilos del destino con un engranaje de movimientos para proclamar ante la grada que "a los dioses no se les ve, y los sacerdotes viven como dioses", con el objetivo de advertir que "la religión se inmiscuya en los asuntos del gobierno es un mal síntoma".

Un grito de rebelión que, poco a poco, da paso a una puesta en escena más sobria y despojada, donde la grandiosidad inicial se disuelve en el cansancio de los cuerpos y la aceptación silenciosa de un destino ineludible.

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El trágico final representa el sacrificio de un hombre que prefirió caer antes que verse encadenado y que proclama con amargura: "luz del sol, ojalá te mire hoy por última vez, ahora que sé que he nacido de padres asesinos, que he mantenido relaciones incestuosas con mi madre, que he matado a mi padre".

En ese instante, analiza su trayecto y lanza al aire una duda existencial: "no hay nada que ver, nada. ¿Cómo podría soportar la mirada de mis hijos?", tras lo que, con el dolor de su trágico descubrimiento, el héroe comprende y acepta su final: "aquí termina tu viaje conmigo".

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El final se corona con la partida y aceptación del destino, mientras la muerte y el dolor proyectan hacia el futuro la esperanza al grito de que "el viaje de Edipo no termina mientras nosotras respiremos". EFE

pmp/rfg