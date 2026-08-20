El PP exige al TS medidas "cautelarísimas" para obligar a los ministros a comparecer en el Senado antes de septiembre

25/02/2026 La portavoz del PP en el Senado, Alicia García (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la presentación del libro 'El Rey' de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). La presentación del libro 'El Rey', de Manuel García-Pelayo, coincide con la conmemoración del XXXV aniversario del fallecimiento del autor. ? POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El Grupo Popular en el Senado ha presentado este jueves el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) que anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las incomparecencias de varios ministros, en el que solicita medidas "cautelarísimas" para forzar al Gobierno a comparecer en la Cámara Alta antes de que empiece septiembre.

Así consta en el recurso que ha registrado el PP este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que, además de pedir que se admita a trámite el recurso, se reclama "una decisión judicial urgente y sin audiencia previa del Gobierno, debido a que el transcurso del tiempo podría hacer inútil la tutela judicial".

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En concreto, los 'populares' quieren que el Supremo ordene provisionalmente al Gobierno "cesar en su conducta de impedir o eludir las comparecencias reclamadas por el Senado", así como acudir a las sesiones todavía pendientes".

Del mismo modo, proponen adoptar en un máximo de 24 horas "las decisiones necesarias para posibilitar las comparecencias de los restantes ministros antes de que termine agosto" y comunicar inmediatamente al Senado la disponibilidad de los ministros.

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Y buscan que el Gobierno se abstenga "de condicionar las comparecencias en el Senado a su sustitución por comparecencias promovidas por el propio Ejecutivo ante el Congreso".

"La urgencia se justifica porque el 1 de septiembre comienza el período ordinario de sesiones. Según el recurso, una sentencia dictada meses después podría reconocer el derecho vulnerado, pero ya no permitiría recuperar el momento político y parlamentario en el que debía ejercerse el control. Por eso se sostiene que, sin una decisión inmediata, la finalidad práctica del recurso podría desaparecer", argumenta el PP.

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ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

En este sentido, el PP sostiene que el Gobierno no puede decidir de forma unilateral ante qué Cámara de las Cortes Generales rinde cuentas y defiende que comparecer voluntariamente en el Congreso no puede "sustituir ni anular" una solicitud de comparecencia debidamente tramitada por el Senado.

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Los 'populares' argumentan así que la Cámara Alta cuenta con plena autonomía para ejercer sus funciones de control y que el Congreso no puede "monopolizar" las comparecencias de los miembros del Ejecutivo.

Asimismo, el PP considera que el plante del Gobierno atenta contra los derechos fundamentales de los senadores al impedir que se ejerza la fiscalización al Ejecutivo.

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"La idea esencial del recurso: no se está discutiendo únicamente si tres ministros acudieron o no a tres comisiones. Lo que se pide al Tribunal Supremo es que determine si el Gobierno puede decidir por sí mismo que el control ejercido por el Senado queda sustituido por comparecencias que el propio Ejecutivo decide solicitar ante el Congreso", sentencia el PP.