Beñat San José: "Pido por favor jugar en Vallecas el próximo partido"

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Leganés (Madrid), 20 ago (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, dio por bueno el punto sumado frente al Alavés, en un duelo marcado por las lesiones de Isi Palazón y el portero argentino Augusto Batalla, y lamentó, sin poner excusas, que no hayan podido jugar en su estadio, algo que "por favor" pidió para el próximo compromiso del 5 de septiembre frente al Real Racing Club de Santander.

El Rayo Vallecano tuvo que disputar el partido frente al Alavés en el 'exilio' de Butarque al haber sido revocada temporalmente la concesión del estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, para acometer reformas que mejoren la seguridad y salubridad.

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El desplazamiento a Butarque tuvo consecuencias. La afición no quiso ir y en las gradas del estadio del Leganés solo hubo 4.280 aficionados.

"Nunca he puesto ninguna excusa por delante de lo que hay que hacer pero es tremendo. Agradezco de corazón a los que han venido y sentir a los que no han venido. Les entendemos y tienen todo el apoyo pero futbolísticamente es un tremendamente varapalo", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

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"A cualquier equipo que le quiten su localia es un triple esfuerzo. No vamos con la excusa por delante porque este equipo está muy enfocado en lo que tiene que hacer. Yo me imagino Vallecas lleno y es un plus de energía que estoy deseando sentirla. Por eso pido por favor jugar en Vallecas el próximo partido", manifestó.

Sobre el partido, el técnico vasco aseguró que tiene "dos valoraciones".

"Hemos hecho un gran partido, muy completo, presionando arriba, con combinaciones de lado a lado de forma efectiva y hemos jugado un fútbol vertical que hemos puesto al servicio del partido. Ha sido un partido muy completo ante un rival difícil, que cubren muy bien los espacios con jugadores que pueden marcar las diferencias. Además nos han anulado otro gol que si el VAR dice que se tenia que anular lo aceptamos", declaró.

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"Por otro lado, el gol nos llega en una acción desafortunada y tenemos los dos cambios forzados. Creo que eso nos ha pasado factura en los últimos quince minutos con gente pelotera. Al final el punto es sumar pero teníamos que haber sumado de tres aunque la lesión de Batalla ha sido un golpe que nos ha terminado de afectar al no poder hacer más cambios", argumentó.

"Si en Primera es difícil ganar, con tanto accidente más. Por eso doy un mensaje de orgullo por los jugadores. La identidad del equipo es clara y es firme y así queremos seguir", concluyó. EFE

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