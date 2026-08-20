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Airbus volverá mañana a negociar con los sindicatos a tres días del inicio de la huelga

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Madrid, 20 ago (EFE).- El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha vuelto a citar a Airbus y a los sindicatos a una nueva reunión mañana a tres días del inicio de la huelga indefinida, convocada por UGT, CGT y ÚTIL en los centros de trabajo del grupo europeo en España, según fuentes sindicales.

Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de mediación ante el SIMA, la tercera solicitada por Airbus, a la que, como ocurrió en la primera sesión, han asistido CCOO, SIPA y ATP, pero no los sindicatos convocantes de la huelga, que ya ayer adelantaron su decisión de no participar en la misma.

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Fuentes de CCOO han explicado este jueves a EFE que el SIMA ha vuelto a citar a todas las partes para mañana a las 10 horas, a fin de que la empresa, a la que asiste como asesor el despacho de abogados Baker Mckenzie, pueda explicar el documento de propuesta que presentó ayer a los sindicatos.

Por su parte, Airbus ha lamentado que UGT, CGT y ÚTIL tampoco hayan participado en esta nueva reunión de mediación, a pesar de que ayer por la mañana la empresa presentó ante el SIMA y compartió con la representación social una propuesta que recoge las principales materias sobre las que está dispuesta a seguir dialogando y negociando.

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La compañía ha recordado que afronta este proceso "con una intención muy clara: crear un marco de trabajo estable que nos permita encontrar soluciones compartidas y alcanzar acuerdos sólidos que respondan a la situación actual y refuercen nuestro proyecto común".

Tras un resultado muy ajustado y sin que ninguna de las opciones alcanzara el 50 % del referéndum sobre el preacuerdo alcanzado en julio y ante la convocatoria de huelga a partir del 24 de agosto, la compañía considera que es "su responsabilidad utilizar todas las vías disponibles para mantener abierto el diálogo y evitar el bloqueo".

Airbus ha detallado los puntos incluidos en su propuesta, sobre la cual es voluntad de la empresa dialogar para alcanzar así un acuerdo, entre los cuales destaca respetar la actual política de trabajo a distancia y el disfrute de las vacaciones, manteniendo el equilibrio entre las necesidades del negocio y las necesidades personales de los trabajadores.

También propone un diálogo abierto sobre la vinculación del incremento salarial al IPC y el acortamiento del plazo de recuperación del poder adquisitivo, garantizando al mismo tiempo la estabilidad social y operativa.

El reto compartido es definir de forma conjunta un equilibrio que garantice esta recuperación sin comprometer la competitividad de Airbus en España ni perjudicar los incrementos individuales o las promociones.

También propone un diálogo para los puestos objetivamente compatibles, respetando las exigencias organizativas, productivas y de seguridad, así como, respecto a la carga de trabajo en la planta de Cádiz, analizar el cumplimiento de los acuerdos existentes y de las necesidades futuras de actividad para garantizar los compromisos adquiridos, entre otras muchas medidas.

Para Airbus, esta propuesta demuestra su voluntad clara por negociar y avanzar hacia un espacio común.

"Creemos firmemente que la mediación y el diálogo son las únicas vías que nos permitirán construir una solución compartida y equilibrada. Por nuestra parte, seguiremos poniendo todos los medios disponibles para mantener el diálogo abierto y lograr el acuerdo sólido que todos necesitamos", ha agregado Airbus en un comunicado interno dirigido a su plantilla.

Por su parte, CCOO ha vuelto hoy a valorar muy positivamente los términos del preacuerdo alcanzado en julio en su conjunto, recordando que fue respaldado por las tres organizaciones más representativas y que da respuesta de forma muy clara a la totalidad de las reivindicaciones compartidas durante la negociación por el conjunto de organizaciones sindicales.

Por ello, ante los avances comprometidos por escrito en el preacuerdo y con diferentes foros de negociación abiertos, CCOO considera necesario analizar qué se reclama realmente en la papeleta de huelga y contrastarlo con lo ya conseguido en el preacuerdo de julio "para poder conocer qué está en juego".

El secretario general de UGT en Airbus, Edmundo Otero, explicó ayer que su organización necesita valorar con el conjunto de los trabajadores si la mejora de la propuesta de la compañía es suficiente o no, para poner fin al conflicto y para poder avanzar en una siguiente fase de reconstrucción de las relaciones laborales en la compañía.

Otero volvió ayer a solicitar a la dirección el documento para valorarlo el próximo día 24 en todos los centros de trabajo, al entender que "la única salida al conflicto es un avance sólido y un acuerdo avalado por todos los trabajadores de la compañía".

La huelga está convocada desde el 24 de agosto, día en el que se celebrará una asamblea de tres horas en paro para ratificar la papeleta de huelga y que, a partir del 25, sea indefinida.

El pasado mes de julio, tras una huelga indefinida se llegó a un preacuerdo con la empresa que suscribieron los sindicatos SIPA, CCOO y ATP y que se sometió a un referéndum, que fue rechazado por un 49,15 % de los votos y apoyado por un 45,95 %, un resultado que la empresa consideró "ambiguo" y pidió la mediación del SIMA. EFE

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