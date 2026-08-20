Abascal dice que Ceuta muestra lo que "el futuro depara" a España: "Inseguridad, violaciones, pillajes y enfermedades"

02/08/2026 El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que la crisis de Ceuta muestra lo que "el futuro depara" a España, enumerando "inseguridad, violaciones, pillajes, enfermedades importadas, sanidad pública devastada y okupaciones masivas", al tiempo que ha hecho un llamamiento a evitarlo.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Abascal ha ubicado a Ceuta como, "quizá, ahora, la España más adelantada". "Su presente será el mañana de muchas ciudades de nuestra patria: inseguridad, violaciones, pillajes, enfermedades importadas, sanidad pública devastada, okupaciones masivas", ha pronosticado, en alusión a consecuencias derivadas de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

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El líder de Vox ha reiterado que Ceuta pertenece a España y ha advertido de que "quienes la han vendido y maltratado tendrán que pagar por su traición y dejar paso a los que puedan garantizar otro futuro". Asimismo, ha garantizado que Vox trabajará para evitar que la situación de la ciudad autónoma se extienda al resto del territorio español.