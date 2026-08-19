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Vanja Drkusić: "Estoy más que preparado física y mentalmente"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 19 ago (EFE).- El central del Espanyol Vanja Drkusić afirmó este miércoles en el RCDE Stadium, durante su presentación como nuevo futbolista de la entidad, que está "más que preparado física y mentalmente" para medirse, si el técnico lo considera, al Real Madrid este sábado.

El defensa esloveno, de 26 años y que llega cedido hasta el final de temporada por el Zenit de San Petersburgo, insistió en que su rendimiento puede ser inmediato: "Por supuesto. Todos somos profesionales y debemos estar preparados física y mentalmente en cualquier momento".

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Vanja Drkusić tenía más pretendientes, pero la llamada de Ramón Rodríguez 'Monchi', director general deportivo, fue clave. "El PAO griego mostró interés, aunque en el momento en el que Monchi me llamó, la decisión fue fácil. Estoy contento de tener la oportunidad de poder jugar en LaLiga", aseveró.

Respecto a la posibilidad de seguir en el Espanyol, ya que su cesión contempla una opción de compra, el defensa argumentó que está centrado en el presente, pero no cerró ninguna puerta: "No hubiera venido sin esa opción de compra. Debo ver qué tal va esta temporada, espero que bien".

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El nuevo fichaje calificó de "fantásticos" los primeros días como blanquiazul. "Hace mucho calor, es muy diferente al clima de San Petersburgo, pero intentaré acostumbrarme lo más rápido posible", ha explicado. En el plano futbolístico, ha apuntado que LaLiga es más "técnica" y con "más transiciones" que en Rusia.

El futbolista presenció el partido contra el Levante en el RCDE Stadium (3-0) el pasado sábado y se ha mostrado emocionado por la victoria y el ambiente: "Fue un triunfo muy importante. Pude conocer a mis compañeros y sentí cómo es un día de partido. Los aficionados estuvieron fantásticos y fue muy positivo".

Vanja Drkusić recordó que únicamente lleva seis días en Barcelona y confía en buscar una casa pronto y asentarse con su familia. "Me estoy adaptando bastante bien. Me ayudan a entender las instrucciones del técnico", indicó.

En cuanto a su posición, el futbolista es central, pero avanzó que no tendrá reparos en ubicarse en la demarcación que necesite el equipo: "Podemos perder a tres porteros que no pasa nada, yo estaré encantado de ser cubrir esta posición si el entrenador lo pide".

Finalmente, el esloveno desveló que no ha tenido tiempo de hablar con el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, compañero de selección, antes del fichaje ya que fue muy rápido. "Hablaremos en algún momento. Pero ya me había dicho que era un país fantástico y una gran competición", detalló.

Por su parte, el director general deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', ensalzó las virtudes del jugador: "Queríamos a alguien versátil, que pudiera jugar en las dos posiciones de central, incluso de lateral, con buena salida de balón y contundente". Vanja Drkusić ha sido la opción elegida.

Monchi señaló que la operación no ha sido "sencilla" ya que había más interesados. El dirigente ha destacado la "predisposición" del esloveno y la "ayuda" del Zenit de San Petersburgo. "Estamos satisfechos y contentos de que sea jugador nuestro", finalizó el responsable de la parcela deportiva. EFE

dpb/gmh

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