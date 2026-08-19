"Una ventana de oportunidad" se abre en Pinofranqueado, con 3.700 hectáreas asoladas

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Mérida, 20 ago (EFE).- El incendio de Pinofranqueado (Cáceres), con once alquerías desalojadas y la población de Nuñomoral confinada en sus casas, ha asolado ya alrededor de 3.700 hectáreas, de las que unas 2.100 han quedado arrasadas en las últimas 24 horas.

De las 1.600 hectáreas de pinar afectadas por el fuego, según datos de la mañana de este miércoles, se ha pasado a las 3.700, "lo que refleja el alto potencial de este incendio y la elevada carga de combustible natural quemado", ha expuesto esta medianoche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

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Tras presidir la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), Bautista ha afirmado que la jornada de este miércoles ha sido "muy complicada" para los medios de extinción.

Dos motivos han impedido acometer lo que estaba inicialmente previsto: una meteorología que "no nos ha beneficiado" y el desarrollo de pirocúmulos en los frentes oeste y este del incendio, los que más preocupan.

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Estos pirocúmulos, nubes densas que se forman por el elevado calor que libera un incendio junto a humo y vapor de agua, y que son capaces de crear su propio clima, temperatura y viento, ha impedido que los medios aéreos atacaran dichos frentes como estaba previsto.

De hecho, la labor de los medios de extinción se ha centrado en focos secundarios e incluso rebrotes.

No obstante, Bautista ha apuntado que las características y condiciones del incendio han cambiado en las últimas horas y permiten abrir una pequeña "ventana de oportunidad". De hecho, hay un flanco en vías de estabilización.

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A ello se suma una previsión meteorológica para la próximas horas de descenso de las temperaturas, una humedad muy cercana al 100 % y sin rachas de viento.

Por lo que respecta a las evacuaciones, el consejero ha anunciado que los 79 vecinos de la alquería hurdana de Asegur ya pueden volver a sus casas, a excepción de nueve personas consideradas como vulnerables.

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Ha explicado que se tomó la decisión de evacuar esta pedanía en la tarde de este miércoles como medida preventiva ante la posibilidad de que este misma decisión fuera más complicada de llevar a cabo durante la madrugada.

No obstante, y en función del desarrollo del incendio, el Cecopi analizará en su primera reunión de este jueves si el regreso de los vecinos es definitivo o si se vuelve a estudiar nuevamente su posible evacuación.

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Tanto Asegur como Aceitunilla han sido las últimas alquerías evacuadas. Sin embargo, se mantiene esta medida para esta última población ya que solo cuenta con una vía de comunicación.

Por tanto, las evacuaciones en vigor afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal y Aceitunilla, por lo que el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 800.

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Por su parte, la población de Nuñomoral está confinada en el interior de sus casas ante el denso humo existente.

A lo largo de esta noche trabajan más de 170 efectivos terrestres, de los que alrededor de un centenar pertenecen al Plan de Incendios Forestales de Extremadura, 70 a la Unidad Militar de Emergencias, así como brigadas del Ministerio de Transición Ecológica y de Bomberos de Cáceres. EFE

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