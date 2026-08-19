Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

"Una ventana de oportunidad" se abre en Pinofranqueado, con 3.700 hectáreas asoladas

Guardar

Mérida, 20 ago (EFE).- El incendio de Pinofranqueado (Cáceres), con once alquerías desalojadas y la población de Nuñomoral confinada en sus casas, ha asolado ya alrededor de 3.700 hectáreas, de las que unas 2.100 han quedado arrasadas en las últimas 24 horas.

De las 1.600 hectáreas de pinar afectadas por el fuego, según datos de la mañana de este miércoles, se ha pasado a las 3.700, "lo que refleja el alto potencial de este incendio y la elevada carga de combustible natural quemado", ha expuesto esta medianoche el vicepresidente del Gobierno extremeño y consejero de Interior y Emergencias, Abel Bautista.

PUBLICIDAD

Tras presidir la cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex), Bautista ha afirmado que la jornada de este miércoles ha sido "muy complicada" para los medios de extinción.

Dos motivos han impedido acometer lo que estaba inicialmente previsto: una meteorología que "no nos ha beneficiado" y el desarrollo de pirocúmulos en los frentes oeste y este del incendio, los que más preocupan.

PUBLICIDAD

Estos pirocúmulos, nubes densas que se forman por el elevado calor que libera un incendio junto a humo y vapor de agua, y que son capaces de crear su propio clima, temperatura y viento, ha impedido que los medios aéreos atacaran dichos frentes como estaba previsto.

De hecho, la labor de los medios de extinción se ha centrado en focos secundarios e incluso rebrotes.

No obstante, Bautista ha apuntado que las características y condiciones del incendio han cambiado en las últimas horas y permiten abrir una pequeña "ventana de oportunidad". De hecho, hay un flanco en vías de estabilización.

A ello se suma una previsión meteorológica para la próximas horas de descenso de las temperaturas, una humedad muy cercana al 100 % y sin rachas de viento.

Por lo que respecta a las evacuaciones, el consejero ha anunciado que los 79 vecinos de la alquería hurdana de Asegur ya pueden volver a sus casas, a excepción de nueve personas consideradas como vulnerables.

Ha explicado que se tomó la decisión de evacuar esta pedanía en la tarde de este miércoles como medida preventiva ante la posibilidad de que este misma decisión fuera más complicada de llevar a cabo durante la madrugada.

No obstante, y en función del desarrollo del incendio, el Cecopi analizará en su primera reunión de este jueves si el regreso de los vecinos es definitivo o si se vuelve a estudiar nuevamente su posible evacuación.

Tanto Asegur como Aceitunilla han sido las últimas alquerías evacuadas. Sin embargo, se mantiene esta medida para esta última población ya que solo cuenta con una vía de comunicación.

Por tanto, las evacuaciones en vigor afectan a las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo, Cerezal y Aceitunilla, por lo que el número de personas que han tenido que abandonar sus hogares ronda las 800.

Por su parte, la población de Nuñomoral está confinada en el interior de sus casas ante el denso humo existente.

A lo largo de esta noche trabajan más de 170 efectivos terrestres, de los que alrededor de un centenar pertenecen al Plan de Incendios Forestales de Extremadura, 70 a la Unidad Militar de Emergencias, así como brigadas del Ministerio de Transición Ecológica y de Bomberos de Cáceres. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 19 de agosto

Aquí está la combinación ganadora anunciada por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 19 de agosto

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 19 agosto

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

El turista intentó bloquear el móvil desde su hotel, pero descubrió que ya habían transferido sus fondos a otra cuenta

Roban más de 28.000 euros a un turista después de quitarle el móvil: eran criptomonedas y las transfirieron a otra cartera digital

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Estas marcas viales, situadas junto al eje central de la calzada, buscan guiar a los motoristas en las curvas para evitar que invadan el carril contrario y reducir el riesgo de accidentes

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Los círculos blancos que está poniendo la DGT en las carreteras españolas: qué significan y cómo afectan a la circulación

Europa crea un pasaporte para coches: así funcionará y estos son los datos que permitirá consultar

Feijóo llevará al Supremo el “plantón” de Marlaska, Albares y Robles al Senado para explicar la crisis de Ceuta: “El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece”

Cinco plantas que no necesitan luz y son perfectas para pasillos o habitaciones interiores

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

ECONOMÍA

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

DEPORTES

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Quién es Dani Codina, el hombre que hizo posible el fichaje de Rodri por el FC Barcelona

Rodri no es el único: todos los jugadores que rechazaron al Real Madrid y ficharon por el Barça

De jugar en la ‘Kings League’ de Gerard Piqué a meter gol y dar una asistencia en su debut en Segunda División

Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos

Fernando Alonso y una renovación en ‘stand by’: el piloto podría estar esperando a probar el nuevo motor del monoplaza