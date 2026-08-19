Muere el hombre de 37 años apuñalado por su compañero de piso en Estepona (Málaga)

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Málaga, 19 ago (EFE).- El hombre de 37 años que fue apuñalado el lunes supuestamente por su compañero de piso, de 52, en la localidad malagueña de Estepona, ha fallecido este miércoles en el hospital, han informado a EFE fuentes próximas al caso.

La víctima, que fue evacuada al Hospital Regional de Málaga, donde se encontraba ingresada en estado crítico, no ha podido sobreponerse a las graves lesiones sufridas.

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El teléfono 112 recibió pasadas las 20:00 horas de este lunes una llamada en la que se alertaba de una agresión entre dos compañeros de piso, ambos hombres, en una vivienda de la calle Júzcar, ubicada en la urbanización Vista Golf, en la zona de Resinera-Voladilla de Estepona.

El centro coordinador avisó en ese momento a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, cuyos efectivos encontraron al llegar a uno de los hombres con heridas graves por arma blanca en la zona del tórax.

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La Policía Nacional detuvo al presunto agresor, de 52 años, y mantiene abierta una investigación con el fin de esclarecer los hechos.EFE