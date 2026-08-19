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Madrid mantiene 17 dotaciones durante la noche en el incendio de Aldea del Fresno

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Madrid, 20 ago (EFE).- Un total de 17 dotaciones de bomberos trabajarán durante la madrugada de este jueves en el incendio forestal de Aldea del Fresno (Madrid) para consolidar el perímetro y refrescar los puntos calientes del interior, ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

El Gobierno regional ha desactivado la situación operativa 2 de este incendio, estabilizado en la noche de este miércoles, y ha pasado a situación operativa 1, gracias a la mejora de las condiciones de viento y temperatura, ha detallado la fuente en un mensaje publicado en la red social X.

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"Estamos manteniendo 17 recursos en el terreno que están trabajando en labores de remate y consolidación del perímetro con pasadas de buldócer, y con uso de drones detectar puntos calientes y enfriarlos de cara a que mañana las condiciones sean lo más propicias posibles", ha explicado el oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid Roberto Prieto en un vídeo difundido por el 112.

El incendio, declarado en la tarde de este miércoles, ha quemado 300 hectáreas y ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de esta localidad y a confinar parte del cercano municipio de Villamantilla, medidas que se han levantado con la mejora de la situación.

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También se han abierto al tráfico los dos tramos cortados en las carreteras M-507 y M-510.

El incendio tenía un potencial de más de 2.500 hectáreas en apenas cinco horas, pero se ha estabilizado sin daños personales de gravedad ni daños importantes materiales en los domicilios.

El fuego en este municipio, que ya se vio afectado a finales de julio por otro foco de grandes dimensiones, ha requerido el desplazamiento de dispositivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE

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