LaLiga vincula el éxito internacional del fútbol español con la apuesta por la cantera

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- LaLiga ha vinculado los éxitos internacionales de la última década del balompié español con la apuesta por el desarrollo del fútbol formativo y de cantera, que habría tenido un impacto decisivo sobre los grandes resultados nacionales cosechados tanto a nivel deportivo como económico.

España es la selección europea con mayor éxito internacional acumulado en los últimos diez años: la Roja se alzó con 23 títulos entre selecciones absolutas y categorías inferiores masculinas y femeninas, una cifra que contrasta con los 9 logrados por Alemania, los 7 de Inglaterra, los 6 de Francia y Portugal, los 5 de Países Bajos o los 4 de Italia, según un informe difundido este miércoles por LaLiga.

PUBLICIDAD

Tomando como referencia el rendimiento acumulado de las selecciones españolas masculinas, femeninas y de categorías inferiores durante la última década y su impacto en los éxitos de los clubes de Primera y Segunda División, la organización que preside Javier Tebas defendió que la apuesta sostenida por la formación de talento se ha convertido en "uno de los principales motores de competitividad del fútbol español a nivel global".

Según se desprende del estudio, 25 de los 26 jugadores que se proclamaron campeones del mundo con España este verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pasaron por sistemas de cantera antes de llegar a la élite y, en concreto, se formaron en las categorías inferiores de 11 clubes españoles de Primera División.

PUBLICIDAD

"Este dato confirma que el éxito de la selección no es consecuencia del trabajo de unas pocas academias, sino el resultado de un ecosistema formativo amplio, diverso y conectado", señaló LaLiga.

En el ámbito económico, los clubes formadores de los campeones del mundo españoles que han sido traspasados a otros equipos han obtenido más de 466 millones de euros en ingresos por las distintas ventas formalizadas a lo largo de sus carreras, subraya el informe.

PUBLICIDAD

A estos números habría que añadir otros 545 millones de euros en concepto del valor deportivo y patrimonial generado por los nueve campeones del mundo que continúan jugando en sus clubes de origen, para los que se han convertido en potentes activos estratégicos.

El análisis también pone en relación el protagonismo de los jóvenes talentos con el rendimiento deportivo en competición. Durante la temporada 2025-2026, LaLiga lideró el porcentaje de minutos disputados por canteranos con un 20,1 % del total, por delante de Ligue 1 (16,1 %), Bundesliga (11,9 %), Premier League (8,3 %) y Serie A (7,6 %).

PUBLICIDAD

Además, varios de los clubes que otorgaron mayor protagonismo a sus jóvenes figuras están entre los proyectos más competitivos del fútbol español: Athletic Club (69,5 % de los minutos disputados), Real Sociedad (55,2 %), FC Barcelona (47,5 %), RC Celta (43,1 %), CA Osasuna (26,1 %) y Sevilla FC (25,0 %), seguidos por Valencia CF (23,8 %) y Real Madrid (23,1 %).

Cifras que demuestran, según argumentaron desde LaLiga, que "apostar por el talento propio no solo es compatible con competir al máximo nivel, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible tanto en el ámbito deportivo como en el económico".

PUBLICIDAD

Esta relación entre cantera y rendimiento se da también en Segunda División, donde Racing de Santander, Deportivo y Málaga CF, los tres equipos que lograron el ascenso el año pasado, destacan entre los que más protagonismo conceden a jugadores formados en sus categorías inferiores: el Málaga lidera con 11 canteranos en plantilla, que disputaron el 57,3 % de los minutos, por delante de Racing (9 jugadores y 21,4 % de minutos) y Deportivo (6 y 17,7 %). EFE