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Kyrgios: "Cometí un error y asumo toda la responsabilidad"

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Londres, 19 ago (EFE).- El australiano Nick Kyrgios, suspendido provisionalmente por dar positivo en cocaína, asumió toda la responsabilidad por sus actos y dijo que cometió un error.

El tenista de 31 años fue suspendido el pasado 4 de agosto, aunque la sanción no se hizo pública hasta este miércoles, cuando la ITIA, el organismo que vela por la integridad en el tenis, confirmó la suspensión provisional, a la espera de conocer la sanción definitiva.

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"He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo", comunicó Kyrgios en sus redes sociales.

"No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado. Siempre lo he dicho. No elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido inválido y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice", resumió.

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En el mismo comunicado, Kyrgios confirmó que va a tomarse un descanso de 28 días de las redes sociales y de la vida pública en un intento de reconducir su vida.

"Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor", finalizó el tenista.

Ganador de siete títulos, tres de ellos de categoría ATP 500, Kyrgios alcanzó su mejor clasificación ATP en octubre de 2016, cuando fue el decimotercer mejor tenista del mundo, aunque el momento más importante de su carrera llegó en 2022, cuando fue subcampeón de Wimbledon, tras caer en la final frente a Novak Djokovic. EFE

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