Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

IU pide explicaciones a Moreno sobre incendio de Niebla y critica que "prioridad de Junta no está en crisis climática"

Imagen GU5IWNI7T5AEXGXBJMRMEVNCZQ
Guardar

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha incidido este miércoles en que pedirán explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con el incendio forestal de Niebla (Huelva) y ha criticado que "la prioridad del Gobierno andaluz se ha evidenciado que no está en la crisis climática", que se puede afrontar "con voluntad política" que "no tiene PP ni la ultraderecha".

Así lo ha señalado Valero, que junto con la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, han atendido a los medios antes de visitar la Feria del Centro junto a cargos públicos y representantes de IU.

PUBLICIDAD

Valero ha enviado "un fuerte abrazo a los afectados por el incendio de Huelva y Sevilla, que ha arrasado con 38.000 hectáreas" y ha dicho que "es una catástrofe natural, pero que nunca queda solo en eso", ya que "es también una tragedia humana".

Así, ha agradecido "a los profesionales que codo a codo han puesto el cuerpo para contener ese incendio, para evitar que ese incendio se siguiese propagando".

PUBLICIDAD

De igual modo, ha subrayado que se trata de "un incendio que ha sido hasta hoy el más grave de la historia de Andalucía", insistiendo en el "hasta hoy porque estamos en un nuevo contexto de crisis climática que ha venido para quedarse".

"Este incendio que ha sido el más grave nos evidencia una cosa y es que el Gobierno de Moreno Bonilla no está preparado, no tiene capacidad para afrontar esta nueva situación porque no tiene voluntad", ha dicho y ha explicado que "eso lo hemos visto cuando ignoraba las voces de los profesionales, cuando no ponía medidas preventivas, cuando hay una ausencia de gestión forestal y cuando ha tratado el incendio de una manera fatalista como algo inevitable".

Valero ha dicho que "lo tenemos claro" y van a pedir explicaciones al presidente de la Junta sobre "qué ha pasado con el incendio, qué diga qué medidas urgentes de apoyo va a poner para restaurar las zonas afectadas, para apoyar a los sectores económicos y familias afectadas; y para que saque de la precariedad a los profesionales que nos protegen".

"Algo ha quedado muy claro: desde lo público, protegiendo a la ciudadanía, es como se acometen estas catástrofes naturales. Solo desde lo público, puesto al servicio de lo común, se protege a la ciudadanía", ha subrayado.

Por tanto, Valero ha pedido sacar "de la precariedad a la plantilla del 112 de Emergencias y que saque de la precariedad a los bomberos forestales".

Además, ha advertido de que "la prioridad del Gobierno de Moreno Bonilla se ha evidenciado que no está en la crisis climática". A juicio de Valero, "su prioridad está en aumentar prebendas, en repartir altos cargos y en ponerse de acuerdo con la ultraderecha".

Al respecto, ha señalado que "desde 2019 ha aumentado el presupuesto en altos cargos en 12 millones de euros. 80 millones de euros adicionales se ha gastado Moreno Bonilla en altos cargos mientras mantienen la precariedad a quienes nos protege cuando la situación viene mal dada".

Por tanto, Valero ha sostenido que "con voluntad política se pueda afrontar la crisis climática, una voluntad política que no tiene el Partido Popular ni la ultraderecha", porque "están instalados en un marco negacionista y en una auténtica indiferencia ante lo que viene", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 3.000 incidencias movilizan a arquitectos y bomberos para revisar edificios en Granada tras los terremotos

Expertos recorren las calles de la ciudad con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que los inmuebles no representen riesgos para quienes viven o circulan cerca

Más de 3.000 incidencias movilizan a arquitectos y bomberos para revisar edificios en Granada tras los terremotos

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Estados Unidos ha sancionado a Tomoko Akane, presidenta de la CPI, y al juez senegalés Abdoulaye Seye. EEUU considera que la CPI ha excedido su mandato y ha actuado de manera politizada, especialmente en investigaciones relacionadas con las autoridades israelíes

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

El error que muchos cometen al guardar el melón en la nevera que arruina su sabor: “Las semillas ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”

El melón es una de las frutas por excelencia del verano, un bocado hidratante y dulce que no siempre sabemos conservar adecuadamente en ambientes calurosos

El error que muchos cometen al guardar el melón en la nevera que arruina su sabor: “Las semillas ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital