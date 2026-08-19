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Hallan restos de 2 alpinistas desaparecidos en 1992 por el deshielo de un glaciar suizo

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Bruselas/Ginebra, 19 ago (EFE).- El deshielo de un glaciar en Suiza ha dejado al descubierto los cuerpos de dos alpinistas belgas desaparecidos en 1992, según informó este miércoles la policía del cantón de Valais (suroeste) en un comunicado.

Los cadáveres de los montañeros, de 39 y 41 años, fueron hallados por un excursionista el pasado 26 de julio en la zona del glaciar de Trift.

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El mismo día del descubrimiento, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais para su identificación.

"Una comparación directa de perfiles de ADN ha confirmado de manera concluyente que se trata de los dos alpinistas desaparecidos en la región de Weissmies en 1992", explicó el comunicado de la policía, del que se hizo eco la prensa belga.

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El 4 de septiembre de 1992, los dos alpinistas partieron del refugio de Weissmies con el objetivo de alcanzar otro situado en el pico homónimo -de 4.017 metros de altitud-, aunque las complicadas condiciones meteorológicas les impidieron llegar a su destino.

Una vez declarados como desaparecidos, durante los meses siguientes se llevaron a cabo diversos operativos de búsqueda que únicamente permitieron localizar una mochila.

La policía cantonal de Valais recopila desde 1925 informes de desaparecidos, principalmente personas cuyo contacto se perdió en alta montaña o en ríos y lagos.

"Con el retroceso de los glaciares, a veces salen a la luz los restos de personas desaparecidas en las montañas hace décadas", señaló el cuerpo policial. EFE

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