Funes y doce jugadores del Málaga debutaron en Primera contra el Atlético

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Madrid, 19 ago (EFE).- Doce futbolistas del Málaga, casi la totalidad de los dieciséis participantes en la jornada inaugural ante el Atlético, y el entrenador Juanfran Funes debutaron en LaLiga EA Sports este miércoles en el triunfo del equipo del ‘Cholo’ Simeone (2-0).

Los doce jugadores del Málaga debutantes en Primera División fueron Alfonso Herrero, Carlos Puga, Rafita, Ángel Recio, Einar Galilea, Izan Merino, Dani Lorenzo, David Larrubia y Chupete, como titulares, y Ramón Enríquez, Rafa Rodríguez y Eneko Jauregi desde el banquillo.

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El técnico Juan Francisco Funes, también en su primera experiencia en la élite, expresó en rueda de prensa que era su primer partido "y la primera vez siempre es muy especial, nuestros familiares no se lo han querido perder”.

A falta del cierre de mercado para conocer la plantilla íntegra, tendrán posibilidad de estrenarse en la máxima categoría durante esta temporada el portero Carlos López, los defensas Diego Murillo, Álex Pastor, Otu Jr, Juani y los atacantes Aaron Ochoa y Haitam.

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De la convocatoria malaguista para este miércoles ya habían jugado en Primera tan solo cinco: los extremos Joaquín Muñoz (Huesca), Juan Cruz (Málaga, Betis, Leganés) y Julen Lobete (Real Sociedad), el defensa José Salinas (Espanyol) y el centrocampista Carlos Dotor (Celta de Vigo). EFE

afl/asc

(foto)