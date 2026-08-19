Empeora el incendio de Extremadura y pasa a Salamanca, mientras se declara otro en Madrid

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Madrid, 19 ago (EFE).- La situación en Pinofranqueado (Cáceres) ha empeorado este miércoles y ha pasado a Salamanca, donde está controlado, mientras que se ha declarado uno nuevo en la Comunidad de Madrid, en Aldea del Fresno, que ha obligado al desalojo de varias viviendas y urbanizaciones y ya se encuentra estabilizado.

Las labores contra el fuego de Pinofranqueado, en Las Hurdes, que podría haber sido intencionado, según ha señalado su alcalde, José Luis Azabal, requieren del esfuerzo de 23 medios aéreos con 217 efectivos, a la espera de una mejora meteorológica que ayude a controlar la situación, tras calcinar 2.200 hectáreas.

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Los frentes oeste y noroeste son los que más preocupan, pues el primero se ha reactivado y está formando un pirocúmulo, una nube de gran desarrollo vertical creada por el calor extremo del incendio y que genera su propio clima, vientos peligrosos e incluso rayos que pueden propagar más el fuego.

El segundo mantiene su avance hacia la alquería de Cerezal, ya desalojada, y a la localidad de Nuñomoral, confinada a última hora de la tarde por la elevada densidad del humo mientras las autoridades estudian una posible evacuación.

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Continúa la Situación Operativa 2 del Plan de Incendios Forestales (Infocaex) y la evacuación de 10 alquerías, alrededor de unas 700 personas.

Además, el fuego se ha extendido a Salamanca a través del pico Tiendas, donde ha dejado dos pequeñas afecciones, que ya están controladas.

Estabilizado un nuevo incendio en la Comunidad de Madrid

Un nuevo incendio forestal se ha declarado esta tarde en Aldea del Fresno, que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de esta localidad y a confinar parte del cercano municipio de Villamantilla, y que ya se ha estabilizado después de quemar 330 hectáreas, según la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

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Ello ha permitido levar los confinamientos y el regreso de las personas evacuadas a partir de las 21.00, así como la apertura al tráfico de los dos tramos de carreteras cortados ha explicado en un mensaje en X Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Según Novillo, este incendio tenía un potencial de más de 2.500 hectáreas en apenas cinco horas, pero se ha estabilizado sin "daños personales de gravedad ni daños importantes materiales" en los domicilios.

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El incendio de Aldea del Fresno, municipio que ya se vio afectado a finales de julio por otro foco de grandes dimensiones, se ha originado en torno a las 14:30 horas en el kilómetro 52 de la carretera M-510 y se ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil, debido a su evolución y al fuente viento.

Un total de 583 personas, más de la mitad de los desalojados por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), han regresado progresivamente a sus domicilios durante una jornada que, de acuerdo con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha significado un avance "importante", pues los trabajos que se han realizado "han funcionado" y el fuego ha entrado en fase de estabilización.

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El operativo ha considerado cruciales las próximas horas, en las que las previsiones meteorológicas siguen siendo malas, para dar por estabilizado un fuego que ha afectado a 18.400 hectáreas con un perímetro de 100 kilómetros.

De hecho, la mejora de la situación ha permitido a los bomberos franceses y al operativo de casi todas las comunidades que colaboraba en las tareas de extinción abandonar su puesto.

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El incendio forestal de El Recuenco (Guadalajara), declarado el 14 de agosto, ha quedado finalmente extinguido, con un operativo de 260 efectivos y 59 medios, 12 de ellos aéreos.

El fuego obligó a decretar el nivel 2 en la tarde y noche del viernes y a evacuar a los vecinos de la localidad al polideportivo de Cifuentes, en la provincia de Guadalajara.

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En Cataluña, la circulación de trenes de la R4 de Rodalies ha sido interrumpida durante cinco horas entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, en Barcelona, a causa de un incendio próximo a las vías, al igual que la AP-7 a la altura de Gelida, en los dos sentidos de la marcha.

El fuego se ha iniciado en un camión que circulaba por la AP-7, y ha acabado afectando a una hectárea y media de vegetación cercana.

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Por su parte, el incendio de Ponteareas (Pontevedra) ha quedado controlado, de acuerdo con la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, tras calcinar alrededor de 70 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales,

Para su extinción se han movilizado 6 técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, 3 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones

En Alicante, el Consorcio Provincial de Bomberos ha dado por controlado el fuego declarado el martes por la tarde en la zona del pantano de Guadalest, en Beniardà. EFE

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