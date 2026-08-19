El Surne Bilbao arranca con nueve jugadores del primer equipo y cuatro ausencias

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Bilbao, 19 ago (EFE).- El Surne Bilbao comenzó los entrenamientos de pretemporada con un grupo de 14 jugadores, nueve del primer equipo y cinco canteranos, y las ausencias de los internacionales Tryggvi Hlinason, Martin Krampelj y Adam Somogyi, y de Darrun Hilliard.

A Hilliard, con permiso del club, se le espera en las próximas horas en Bilbao para ponerse a las órdenes de Jaume Ponsarnau, mientras que el islandés, el esloveno y el húngaro se van a perder las primeras sesiones por los compromisos de sus selecciones por los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

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Harald Frey, Margiris Normantas, Luke Petrasek, Aleix Font y los fichajes Bastien Bautier, Manex Ansorregi, Ondrej Hustak, Nate Darling y Dan Duscak fueron los jugadores del primer equipo que participaron en el primer entrenamiento desarrollado en las instalaciones de Artxanda.

Un grupo reforzado por los sub-22 Urko Madariaga, Mikel Liñares, Bingen Errasti, Aimar Mintegi e Iván Montero, que van a trabajar también con el técnico catalán en las primeras semanas de entrenamiento.

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Se espera que los internacionales, que jugarán sus partidos entre el 27 y el 30 de este mes de agosto, estén a disposición de Ponsarnau para los seis amistosos de preparación.

El primero de ellos está programado en Laredo el 6 de septiembre ante el Alega Cantabria, de 1ª FEB.

Después de ese partido, los días los días 11 y 12 el Surne Bilbao se medirá al Recoletas Salud San Pablo Burgos y al Leyma Coruña (18.30), respectivamente, en el Coliseum de la capital castellana.

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Además, el día 15 el rival de los 'hombres de negro' será el Kosner Baskonia en el polideportivo vitoriano de Mendizorroza con la Euskal Kopa en juego.

Por último, los días 18 y 20 el Surne Bilbao se desplazará a Canarias para un doble enfrentamiento con el La Laguna Tenerife. EFE

ibn/nmv/ism