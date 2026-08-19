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El Surne Bilbao arranca con nueve jugadores del primer equipo y cuatro ausencias

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Bilbao, 19 ago (EFE).- El Surne Bilbao comenzó los entrenamientos de pretemporada con un grupo de 14 jugadores, nueve del primer equipo y cinco canteranos, y las ausencias de los internacionales Tryggvi Hlinason, Martin Krampelj y Adam Somogyi, y de Darrun Hilliard.

A Hilliard, con permiso del club, se le espera en las próximas horas en Bilbao para ponerse a las órdenes de Jaume Ponsarnau, mientras que el islandés, el esloveno y el húngaro se van a perder las primeras sesiones por los compromisos de sus selecciones por los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

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Harald Frey, Margiris Normantas, Luke Petrasek, Aleix Font y los fichajes Bastien Bautier, Manex Ansorregi, Ondrej Hustak, Nate Darling y Dan Duscak fueron los jugadores del primer equipo que participaron en el primer entrenamiento desarrollado en las instalaciones de Artxanda.

Un grupo reforzado por los sub-22 Urko Madariaga, Mikel Liñares, Bingen Errasti, Aimar Mintegi e Iván Montero, que van a trabajar también con el técnico catalán en las primeras semanas de entrenamiento.

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Se espera que los internacionales, que jugarán sus partidos entre el 27 y el 30 de este mes de agosto, estén a disposición de Ponsarnau para los seis amistosos de preparación.

El primero de ellos está programado en Laredo el 6 de septiembre ante el Alega Cantabria, de 1ª FEB.

Después de ese partido, los días los días 11 y 12 el Surne Bilbao se medirá al Recoletas Salud San Pablo Burgos y al Leyma Coruña (18.30), respectivamente, en el Coliseum de la capital castellana.

Además, el día 15 el rival de los 'hombres de negro' será el Kosner Baskonia en el polideportivo vitoriano de Mendizorroza con la Euskal Kopa en juego.

Por último, los días 18 y 20 el Surne Bilbao se desplazará a Canarias para un doble enfrentamiento con el La Laguna Tenerife. EFE

ibn/nmv/ism

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