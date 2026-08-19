Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Ceuta reitera que cree prioritario el retorno a Marruecos de los menores llegados en julio

Guardar

Ceuta, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha reiterado este miércoles que su prioridad es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente en la ciudad a finales de julio, incluidos los menores extranjeros no acompañados, al considerar que esta medida permitiría recuperar la normalidad y evitar que la situación de emergencia derive en una presión estructural sobre los servicios públicos.

La posición del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Ministerio de Infancia haya anunciado que trabaja en el traslado a la Península de unos 500 menores extranjeros no acompañados de los que permanecen actualmente en Ceuta, ante la situación de saturación que atraviesa el sistema de protección de la ciudad.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Gobierno ceutí ha apuntado que la Comisión Europea, a través del comisario Markus Lammert, se ha pronunciado a favor de la devolución de las personas que permanezcan ilegalmente en la ciudad, incluidos los menores.

Ceuta sostiene que el retorno de los menores a Marruecos ha sido desde el inicio de la crisis su principal reivindicación y ha destacado que esta postura ha sido respaldada por miembros del Gobierno desplazados a Ceuta, que afronta una presión "sin precedentes" sobre su sistema de protección de menores.

PUBLICIDAD

Según sus datos, Ceuta dispone de una capacidad ordinaria de acogida de 29 plazas, mientras que actualmente atiende a unos 1.350 menores, lo que supone una presión 47 veces superior a la capacidad inicialmente asignada.

El Ejecutivo autonómico defiende que está movilizando todos los recursos disponibles y habilitando instalaciones provisionales y de emergencia para garantizar la atención de los menores, aunque considera que la respuesta no puede limitarse a ampliar de forma indefinida la capacidad de acogida.

Por ello, el Gobierno de Ceuta insiste en que la solución pasa por avanzar en el retorno a Marruecos de los menores y del resto de personas que accedieron irregularmente a la ciudad durante la crisis migratoria de finales de julio. EFE

jmr/avl/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Seis de cada diez comensales consideran inapropiado sugerir un importe y la mayoría defiende que el gesto siga siendo completamente voluntario

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

El barcelonés también fue olímpico y lleva formando parte del círculo del emérito desde hace más de 70 años

Muere a los 92 años Josep Cusí, uno de los mejores amigos y confidentes del rey Juan Carlos I e instructor de caza de Franco

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores y ahorrar en reparaciones: “Todo el mundo lo hace mal”

Así lo ha explicado Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación reciente en su perfil de TikTok

Juan José Ebenezer, mecánico, comparte su truco con el aire acondicionado del coche para evitar malos olores y ahorrar en reparaciones: “Todo el mundo lo hace mal”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de “funcionarios cuyos gobiernos no reconocen” el tribunal

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La propina divide a los españoles: solo uno de cada cuatro la deja siempre y el 77% quiere eliminarla

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

DEPORTES

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Carlos Sainz renueva con Williams: “Ayudaré a que la escudería vuelva al lugar que merece”

Troy Parrott, el monstruo tapado por Harry Kane que ya tiene el Real Betis por 16 millones de euros

El excampeón mundial de billar, Graeme Dott, a juicio por agredir sexualmente a un niño y una niña: “Podríamos jugar a un juego”

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028