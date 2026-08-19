Ceuta reitera que cree prioritario el retorno a Marruecos de los menores llegados en julio

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Ceuta, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha reiterado este miércoles que su prioridad es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente en la ciudad a finales de julio, incluidos los menores extranjeros no acompañados, al considerar que esta medida permitiría recuperar la normalidad y evitar que la situación de emergencia derive en una presión estructural sobre los servicios públicos.

La posición del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Ministerio de Infancia haya anunciado que trabaja en el traslado a la Península de unos 500 menores extranjeros no acompañados de los que permanecen actualmente en Ceuta, ante la situación de saturación que atraviesa el sistema de protección de la ciudad.

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Asimismo, el Gobierno ceutí ha apuntado que la Comisión Europea, a través del comisario Markus Lammert, se ha pronunciado a favor de la devolución de las personas que permanezcan ilegalmente en la ciudad, incluidos los menores.

Ceuta sostiene que el retorno de los menores a Marruecos ha sido desde el inicio de la crisis su principal reivindicación y ha destacado que esta postura ha sido respaldada por miembros del Gobierno desplazados a Ceuta, que afronta una presión "sin precedentes" sobre su sistema de protección de menores.

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Según sus datos, Ceuta dispone de una capacidad ordinaria de acogida de 29 plazas, mientras que actualmente atiende a unos 1.350 menores, lo que supone una presión 47 veces superior a la capacidad inicialmente asignada.

El Ejecutivo autonómico defiende que está movilizando todos los recursos disponibles y habilitando instalaciones provisionales y de emergencia para garantizar la atención de los menores, aunque considera que la respuesta no puede limitarse a ampliar de forma indefinida la capacidad de acogida.

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Por ello, el Gobierno de Ceuta insiste en que la solución pasa por avanzar en el retorno a Marruecos de los menores y del resto de personas que accedieron irregularmente a la ciudad durante la crisis migratoria de finales de julio. EFE

jmr/avl/ram