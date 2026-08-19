Bordalás: "Es el partido más importante porque no hay segundas oportunidades"

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Getafe (Madrid), 19 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este miércoles que el encuentro que disputará su equipo ante el Partizán de Belgrado, correspondiente a la fase previa de la Liga Conferencia, es "el partido más importante" de la temporada porque "no hay segundas oportunidades" y su equipo se juega todo el esfuerzo que hizo durante el curso anterior.

"Todo el trabajo de la temporada pasada nos lo jugamos en esta previa y estamos obligados a dar nuestra mejor versión y con la máxima ambición", declaró en rueda de prensa.

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Bordalás aseguró que el Getafe no ha prestado especial atención al mal inicio del Partizán en la Liga serbia, en la que sólo ha ganado uno de sus cuatro partidos, y explicó que ha analizado principalmente sus encuentros europeos.

"Allí están haciendo buenos partidos y máximo respeto. Tenemos que dar la vida por esta oportunidad, como lo van a hacer ellos. No podemos relajarnos ni un instante", advirtió.

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También dio por olvidada la derrota por 3-0 ante el Alavés en la primera jornada de Liga y destacó el carácter "dinámico y vertical" de un Partizán que ya ha superado varias eliminatorias europeas esta temporada.

"Es un partido vital para nosotros. Veo al equipo bien, con ilusión y ganas. Va a ser una eliminatoria complicada como no puede ser de otra forma", señaló.

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Asimismo, reconoció que el Getafe todavía no ha alcanzado su mejor nivel después de un verano en el que salieron numerosos jugadores (algunos clave como Luis Milla, Mauro Arambarri y Juan Iglesias) y llegaron otros que apenas han podido trabajar junto a sus nuevos compañeros.

"Hemos tenido muchas dificultades para poder trabajar con normalidad con el número de efectivos necesarios. Han ido llegando jugadores poco a poco. Eso no es excusa, tiene que predominar la ambición, el compañerismo y ese sentimiento que tenemos todos hacia el club y la entidad", manifestó.

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Además, no descartó la llegada de más refuerzos y se mostró satisfecho con la última incorporación, la de Francho Serrano, procedente del Zaragoza, para aumentar sus efectivos en el centro del campo.

"Es un chico joven que lleva, a pesar de su juventud, varias temporadas en el Zaragoza y ha sido uno de sus capitanes. Viene con una ilusión enorme. Ayer vivió sus primeras sensaciones y está disponible para poder contar con él", confirmó.

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Bordalás admitió que disputar tres competiciones aumentará la dificultad de una temporada en la que no dispone de una plantilla tan amplia como la de otros equipos, aunque confió en compensarlo "con las ganas de hacerlo bien".

Respecto a los lesionados, evitó desvelar cuáles estarán disponibles ante el Partizán. "Todavía quedan horas para el partido y no me gusta dar pistas. Vamos a ver si recuperamos a los tocados", explicó.

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También celebró su reencuentro con Stefan Mitrovic, exjugador del Getafe y ahora en el conjunto serbio: "Le tengo un cariño muy especial, sus compañeros también. Es un chaval fantástico, un magnífico compañero y reencontrarnos con él será muy especial. Le daremos un gran abrazo. Es un gran profesional, como la copa de un pino y siempre le deseo lo mejor".

Por último, Bordalás reconoció que las obras del Coliseum y la reducción del aforo suponen "otro hándicap", pero aseguró que la remodelación ha avanzado mucho y confió en que el recinto quede "muy coqueto para todos". EFE

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(foto)