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A menos de un mes de cumplir 37 años, Salomón Rondón está a 4 goles del medio centenar

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Pachuca (México), 18 ago (EFE).- A menos de un mes de cumplir 37 años, el delantero Salomón Rondón, máximo goleador de la selección Venezolana, pasa por un gran momento de forma y está a 4 del medio centenar de celebraciones en México con Pachuca.

Cincuenta goles es el registro que lo han encumbrado como el goleador de goleadores de la selección Vinotinto de su país.

Esta semana, con su doblete en la derrota de los Tuzos por 2-3 ante Puebla, Rondón alcanzó al argentino de Monterrey Lucas Ocampos en la cima de la clasificación de los goleadores del torneo Apertura mexicano, ambos con 5 en 4 partidos.

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El caraqueño, que cumplirá 37 años el 16 de septiembre, llegó a 46 tantos con Pachuca, superó al colombiano Andrés Chitiva y ahora es el séptimo la lista de los goleadores del club.

Rondón juega su segunda etapa en el conjunto mexicano. En la primera, de enero del 2024 a junio de 2025, certificó 36 goles en 70 partidos. Fue el mejor ariete del Clausura 2024 y guió a los mexicanos al título de la Liga de campeones de la Concacaf, en la que conquistó el balón de oro.

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El jugador de Caracas regresó a los Tuzos en enero pasado y suma 10 anotaciones en 27 encuentros, la mitad de ellas en el Apertura, en el que suma 5 de los 6 tantos del conjunto del entrenador Benjamín Mora, decimocuarto de la clasificación.

De llegar al gol número 50, Salomón alcanzará a Sergio Santana, sexto mejor anotador en la historia del club.

De los 46 goles que lleva 'el rey Salomón' 35 los firmó en la Liga, 9 en la Liga de Concacaf, uno en la Copa Intercontinental del 2024 y uno en la Leagues Cup.

Los tres primeros goleadores de los Tuzos son los argentinos Franco Jara, con 83; Gabriel Caballero (69) y Christian Giménez (66). EFE

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