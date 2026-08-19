3-1. Calleri regala al São Paulo el pase a cuartos contra Boca Juniors

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São Paulo, 18 ago (EFE).- São Paulo, con gol del argentino Jonathan Calleri, reaccionó a tiempo para imponerse este martes en casa a Bolívar por 3-1 y pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se verá las caras con Boca Juniors.

Luciano puso la primera piedra de la clasificación para los locales en el minuto 18, pero el atacante colombiano Dairon Asprilla igualó la eliminatoria con un latigazo desde fuera del área en el 61.

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Una mano del central argentino Santiago Echeverría dentro del área posibilitó al conjunto brasileño adelantarse de penalti por medio de Calleri en el 68.

Sabino, que minutos antes había provocado el penalti, sentenció con un cabezazo a la salida de un córner en el 76.

Tras el 1-1 de la ida, São Paulo encaraba el duelo bajo una enorme presión y con el técnico Dorival Júnior cuestionado. Los números hablaban por sí solos: 1 victoria en los últimos 15 partidos.

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El exseleccionador brasileño sorprendió con el once inicial, sin el ecuatoriano Robert Arboleda por lesión, y acertó.

Aunque los más entonados del tricolor fueron dos clásicos: Luciano y Calleri, que acaba de renovar hasta 2028. Los dos se complementaron a las mil maravillas y se impusieron a la zaga boliviana.

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Y por ahí llegó el primero. Luciano se adelantó al zaguero ecuatoriano Xavier Arreaga, dormido en el primer palo, y empaló a la red un centro de Danielzinho. Gol del 10 después de cinco partidos en blanco.

Dorival vibraba en la zona técnica. Con todo, Bolívar no bajó del todo los brazos. Patito Rodríguez intentó aparecer por la izquierda; Robson Matheus, por el centro; y Asprilla, en punta.

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Aunque todos ellos estaban siempre fuertemente marcados. La única salida fue disparar de lejos. Melgar y el propio Asprilla probaron esa vía en el primer tiempo sin éxito.

El conjunto paulista pudo aumentar la brecha sobre el minuto 30 en un mano a mano de Iago que el lateral finalizó al cuerpo de Carlos Lampe.

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Al descanso, el cuadro dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo seguía vivo. El 1-0 dejaba la eliminatoria muy abierta.

En la segunda mitad, São Paulo se relajó y Bolívar adelantó las líneas en busca del empate, generando más espacios.

En esas, Luciano se aprovechó de un mal repliegue de los celestes y estrelló un balón en el palo.

Sin embargo, poco después, Patito conectó con Asprilla y el colombiano se sacó un zapatazo desde la corona del área que se coló por la escuadra de la portería de Rafael.

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El empate, merecido, sacó de su letargo a los de Dorival, que se encontraron con un penalti casi en la secuencia, en una falta cabeceada por Sabino que Echeverría bloqueó con el brazo abierto sin querer.

El árbitro peruano Kevin Ortega no lo vio sobre el campo, pero el VAR sí, y Calleri no falló desde el punto de penalti.

Otro vez por debajo en el marcador y, en esta ocasión, no hubo reacción visitante. De hecho, São Paulo aprendió la lección y finiquitó el cruce gracias al cabezazo de Sabino.

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Próximo desafío: Boca Juniors. Un tricampeón de la Libertadores contra un hexacampeón de la Libertadores, pero ahora en cuartos de final de la Copa Sudamericana. EFE

(foto)