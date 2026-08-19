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1-1. Fábio se crece en los penaltis y lleva a Fluminense a cuartos

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Buenos Aires, 18 ago (EFE).- Fluminense se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores al superar en una tanda de penaltis por 5-4 a Independiente Rivadavia tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario del partido jugado en Mendoza.

El equipo brasileño permitió un empate en la agonía del partido con un gol de penalti del paraguayo Alex Arce, y selló la clasificación gracias al guardameta Fábio, que contuvo dos lanzamientos de José Florentín y Rodrigo Atencio.

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La serie entre el equipo argentino y el brasileño registró en el partido de ida un empate sin goles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el minuto 35, el emblemático capitán Thiago Silva conectó un tiro de esquina, pero en el trayecto a la portería se desvió en su compañero Agustín Canobbio y el balón se fue desviado.

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Sobre el final del primer tiempo el que tuvo la última opción fue el local con un golpe de cabeza de Juan Manuel Elordi que no salió con potencia.

En el inicio del complemento fue Alex Arce quien tuvo el primer gol de la noche que no pudo darle dirección y su remate se quedó en las manos del portero Fábio.

A los 57 minutos se fue expulsado por doble amonestación Agustín Canobbio tras una dura falta y a partir de allí el técnico Marcão, que reemplazó al despedido Luis Zubeldía, rotó los suplentes y determinó entre ellos el ingreso del centrocampista colombiano Kevin Serna.

Y en el minuto 75 Serna definió al fondo de la red con calidad ante la salida del portero Nicolás Bolcato.

Todo fue tensión para el equipo local que recién sobre el último minuto encontró el empate tras una mano en el área de Ignacio da Silva, que el árbitro Andrés Rojas cobró penalti a instancias del VAR, y que Alex Arce cambió por el gol del empate.

En la tanda de penaltis Luciano Acosta desvió su tiro por arriba del travesaño para la visita, pero Fábio selló la clasificación de Fluminense tras desviar los remates de José Florentín y Rodrigo Atencio.

En la próxima instancia de cuartos de final, Flu se medirá con el ganador de la serie entre Coquimbo Unido y Platense, que en la ida en Buenos Aires registró un empate en uno.

- Ficha Técnica

1. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (m.87, Alex Vigo), Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi (m.90+8, Iván Villalba).; Matías Fernandez, Tomas Bottari (m.82, Rodrigo Atencio), José Florentín, Leonel Bucca (m.82, Luciano Sabato); Alex Arce, Maximiliano Salas.

Entrenador: Alfredo Berti.

1. Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio da Silva, Thiago Silva, Renê; Mattheus Martinelli, Hércules; Agustín Canobbio, Paulo Ganso (m.66, Luciano Acosta), Yeferson Soteldo (m.82, Julián Millán); Hulk (m.66, Kevin Serna).

Entrenador: Marcão.

Goles: 0-1, m.75: Kevin Serna. 1-1, m.97: Alex Arce, de penalti.

Definición por penaltis: Para Independiente Rivadavia convirtieron Matías Fernández, Iván Villalba, Maximiliano Salas, Alex Arce mientras que Fábio le desvió los remates a José Florentín y Rodrigo Atencio.

Para Fluminense convirtieron Thiago Silva, Renê, Hércules, Mattheus Martinelli y Guga mientras que Luciano Acosta desvió su remate por arriba del travesaño.

Árbitro: El colombiano Andrés Rojas expulsó a Agustín Canobbio (m.57) y amonestó a Sheyko Studer, Leonel Bucca, Alex Arce, Hércules, Hulk, Yeferson Soteldo y Rodrigo Castillo.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. EFE

(foto)

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