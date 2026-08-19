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0-3. Con doblete de Carrillo Estudiantes avanza a cuartos ante Universidad Católica

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Santiago de Chile, 18 ago (EFE).- Estudiantes de La Plata se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con un doblete de Guido Carrillo incluido, en el triunfo por 0-3 ante Universidad Católica de Chile en el duelo disputado en Santiago.

Los goles de Carrillo, en los minutos 53 y 83, sentenciaron el partido mientras que el tanto de Joaquín Correa abrió el marcador en el 44, para que los argentinos resolvieran una serie que llegó igualada 1-1 tras el partido de ida de los octavos de final.

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Estudiantes ahora enfrentará al vencedor entre Corinthians y Rosario Central, cuya serie se define este jueves en Sao Paulo.

Los dirigidos por Alexander Medina sacaron provecho en su visita al Claro Arena ante los Cruzados, que llegaron disminuidos por múltiples bajas y encaminaron el triunfo desde el primer tiempo.

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El primer gol de Estudiantes llegó sobre el final de la primera parte, cuando la igualdad parecía afianzada, por intermedio del delantero Correa, quien había entrado por el lesionado Tiago Palacios.

Con un remate desde la medialuna, Correa definió al palo derecho del guardameta Vicente Bernedo, tras un pase que recibió de Baltasar Rodríguez.

El duelo hasta entonces fue parejo, ambos equipos comenzaron con imprecisiones en los pases y cuando el encuentro ganó ritmo, sobre la media hora, el cuadro de La Plata tuvo más posesión de la pelota.

Católica logró más profundidad en sus ataques, pero con disparos sin mucho peligro para el portero uruguayo Fernando Muslera, como el que le detuvo al delantero argentino Justo Giani, en el minuto 13.

El técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, dio entrada tras el descanso al atacante Clemente Montes, para potenciar una ofensiva disminuida por la ausencia del goleador Fernando Zampedri, por acumulación de amarillas.

Estudiantes, sin embargo, no le dejó espacio para progresar y a los ocho minutos de iniciada la segunda parte puso el 0-2 con un cabezazo picado de Carrillo, tras un centro de Eros Mancuso.

Con la ventaja, el técnico Medina apeló a los cambios y su equipo cedió el protagonismo a la Católica que se volcó sobre el arco de Muslera buscando descontar y estuvo cerca con un disparo atajado a Branco Ampuero en el minuto 75.

El tiempo se fue agotando y las aspiraciones del cuadro chileno terminaron de sucumbir con el tercer gol, que concretó el doblete de Carrillo quien definió entrando al área con un puntazo al palo izquierdo de Bernedo.

 - Ficha técnica:

0. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías (m.59, Sebastián Arancibia), Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhohan Valencia (m.79, Alfred Canales), Jimmy Martínez (m.59, Matías Palavecino); Justo Giani, Martín Gómez (m.71, Amaro Pérez), Diego Corral (m.45, Clemente Montes).

Entrenador: Daniel Garnero.

3. Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso (m.82, Valente Pierani), Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro (m.60, Gabriel Neves); Baltasar Rodríguez (m.60, Eric Meza), Tiago Palacios (m.36, Joaquín Correa), Joaquín Tobio Burgos (m.60, Edwuin Cetré); Guido Carrillo.

Entrenador: Alexander Medina.

Goles: 0-1, m.44: Joaquín Correa. 0-2, m.53: Guido Carrillo. 0-3, m.83: Guido Carrillo.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Ezequiel Piovi por la visita y a Jhohan Valencia, Agustín Farías por los locales.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Claro Arena en Santiago. EFE

(foto)

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