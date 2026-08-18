Sánchez recuerda a Lorca en el 90.º aniversario de su asesinato con unos versos de Machado

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Madrid, 18 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este martes a través de la red social X el 90.º aniversario del asesinato de Federico García Lorca, citando unos versos de Antonio Machado: "Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara".

Se trata de unos versos del poema 'El crimen fue en Granada', que escribió Machado tras el asesinado del poeta.

"Hoy, se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Su voz fue silenciada por la violencia, pero sus versos siguen vivos. Memoria y justicia", ha añadido el presidente del Gobierno en su mensaje en la red social.

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La madrugada del 18 de agosto de 1936, García Lorca fue asesinado junto al maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.

Estos días, se suceden los homenajes y los actos en recuerdo de Lorca, nacido en la localidad granadina de Fuente Vaqueros en 1898 y cuyo legado está más vivo que nunca, aunque sus restos siguen sin ser localizados. EFE

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