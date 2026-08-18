Rafael Rodríguez Rapún, el amor de Lorca rescatado del olvido

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Andrea Gallego Rodríguez

Madrid/Santander, 18 ago (EFE).- Rafael Rodríguez Rapún, el amor de Federico García Lorca, murió por las heridas que sufrió en el frente de la Guerra Civil en Bárcena de Pie de Concha (Cantabria), justo un año después de que fuera asesinado el poeta. Es ahora cuando su figura ha tomado más relevancia.

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Rapún no corrió el mismo destino que su amado, que fue fusilado, sino que murió tras ser herido por un ataque aéreo, a los 25 años, en un hospital de campaña el 18 de agosto de 1937, según el registro del Cementerio de Ciriego (Santander), en el que se encuentran sus restos.

En esta historia se basa el dramaturgo Alberto Conejero en su obra 'La piedra oscura', que explica en declaraciones a EFE que no se sabe con exactitud el tiempo que estuvo en el hospital, probablemente varios días.

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Sin embargo, tanto su obra como la película 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que cuenta con Conejero como guionista, imaginan que fue preso y fusilado por los sublevados.

La cinta se basa también en las cuatro cuartillas de una obra inacabada de Lorca con el mismo nombre, basada en el rechazo —se votaba con bolas blancas y bolas negras— a la solicitud de ingreso en el casino de Granada del protagonista.

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Rapún era un madrileño de familia humilde; ingeniero de minas, que cursó sus estudios en la Escuela de Minas, asociada a la Universidad Central (la actual Complutense), y jugador del Atlético de Madrid juvenil.

El poeta Pablo Neruda le describió en su biografía como un hombre "tímido, de pelo largo, rizado, no muy alto de cuerpo ni muy delgado, tenía una sencillez popular española y una completa normalidad varonil".

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Comprometido con sus valores políticos, era miembro de la Agrupación Socialista de Madrid desde 1932, según su ficha en la Fundación Pablo Iglesias.

Conejero señala que no es casual que Lorca dijera que hablaba "en socialista puro".

El joven fue secretario personal de Lorca, así como de La Barraca, la compañía que durante la Segunda República llevaba el teatro a los pueblos españoles.

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"La Barraca era una extensión de su compromiso político", así lo ve Óscar Allende, director del diario cántabro El Faradio, que está escribiendo una biografía sobre Rapún.

Con su libro, Allende quiere así reivindicar los roles "más invisibles" que realizaba, como encargarse de organizar las giras, estar pendiente de las cuentas y gestionar el archivo documental.

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A pesar de la diferencia de 14 años, Lorca se quedó embelesado del joven de 21 años con fama de mujeriego y "perfil de estatua griega", como le describió el actor Luis Sáenz de la Calzada, con el que inició una relación de "compañerismo, comprensión y camaradería", según Conejero.

Lorca le dedicó a 'Las Tres Erres', como solía llamarle, los 'Sonetos del amor oscuro', una colección de once poemas retenida durante años por sus herederos y publicada por primera vez en el diario ABC en 1984.

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Estos sonetos, que escribió en las cuartillas de un hotel de Valencia, son una de las muestras de la relación entre ambos, marcada por el estigma social, que duró tres años de forma intermitente.

Aunque existen teorías de que estaban destinados a Juan Ramírez de Lucas, un periodista con el que el poeta mantuvo una relación al final de su vida, Conejero indica que se escribieron con anterioridad y que "parecen apuntar más a la complejidad de la relación entre Federico y Rafael".

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La casualidad quiso que compartieran fecha de fallecimiento, con un año de diferencia, aunque aún circulan varias hipótesis sobre el asesinato del poeta, del que se cumplen 90 años.

Alistado en el bando republicano tras la muerte de Federico, de la que se enteró por su padre -"han matado a tu amigo el poeta"-, Rapún hizo un curso de artillería en Lorca (Murcia) y fue enviado a Cantabria.

Sus motivaciones pasan de lo emocional a lo político. La escritora María Teresa León, esposa de Rafael Alberti y amiga de Rapún, optó por la primera y, en sus memorias, aseguró que "se dejó matar": "Fue su manera de recuperar a Federico".

Conejero señala que es una versión "injusta" y que Rapún no se tiró al suelo. "Estaría exhausto, con muchos fantasmas en el corazón (quizá el primero el de Federico), pero luchó hasta el final", sostiene.

Al principio, sus restos se encontraban en la parte civil del cementerio de Ciriego, donde descansan varios republicanos, pero se trasladaron diez años después a petición de su padre al nicho actual, con fecha del 19 de agosto, que corresponde a su entierro.

En el cementerio de Ciriego, su directora, María Bolado, asegura que se trata de la tumba más visitada, a la que tienen mucho cariño, desde que en 2007 se conoció la presencia de su sepultura gracias a una visita de Ian Gibson, biógrafo del poeta.

Lejos de ser un 'biopic', Conejero espera que después de ver la película, que se estrena en septiembre, los espectadores descubran al "Rafael Rodríguez Rapún verdadero, un hombre bueno, noble y admirable cuyos ideales seguimos necesitando".

"Su corta vida ejemplifica las luces y sombras de nuestro país (...) y la complejidad de su relación nos habla de la batalla que muchas mujeres y hombres dieron por poder vivir sin máscaras", reflexionó. EFE

(foto) (vídeo)