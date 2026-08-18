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Santander, 18 ago (EFE).- El defensor brasileño del Real Racing Club de Santander, Pedro Felipe, sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho, sufrida el domingo en el partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Villarreal.

El jugador sudamericano ha sido sometido este martes a pruebas de imagen para determinar el alcance de la lesión que le obligó a retiarse del campo de El Sardinero a los 16 minutos del encuentro y ser reemplazado por Manu Hernando, según informa el club cántabro en un comunicado.

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El Racing de Santander ha señalado que el periodo de baja del central dependerá de la evolución de la lesión sin especificar el plazo que estará fuera de los terrenos de juego. EFE

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