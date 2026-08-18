Muere un trabajador atropellado por un camión en Benavente (Zamora)

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León, 18 ago (EFE).- Un trabajador de unos 60 años ha muerto la madrugada de este martes al ser atropellado por un camión en Benavente (Zamora).

Según ha informado el servicio de emergencias 112, el suceso se ha producido en torno a las 4:15 horas, cuando un camión que circulaba marcha atrás ha atropellado al trabajador en la calle Paraguay.

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Una llamada ha alertado del suceso al 112 y ha informado de que el herido estaba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Policía Local de Benavente, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Los servicios sanitarios han intentado reanimar al trabajador, que finalmente ha muerto en el lugar del suceso. EFE