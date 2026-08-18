Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Melilla alaba la "honestidad" del diputado del PSOE que antepuso el "bienestar" de Ceuta

Guardar

Melilla, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Melilla ha alabado este martes la "honestidad" del diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta Melchor León por anteponer “la integridad y el bienestar" de la gente de su ciudad a "cualquier elemento de defensa partidista".

“Es que ese señor tiene hijas, tiene hijos, tiene familia que no puede salir a la calle, que no puede disfrutar de su ciudad, que están padeciendo consecuencias económicas gravísimas y un problema de seguridad”, ha aseverado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, que ha indicado que la gente de Ceuta “tiene ganas de llorar”.

PUBLICIDAD

“Es que es terrible lo que está padeciendo”, ha apostillado y ha considerado “más terrible aún” ver un Gobierno “que no está actuando como debiera y que está enviando a cuentagotas a distintos ministros” a la ciudad y “tirándose la pelota el uno al otro”.

Ha calificado de "imperdonable" lo que se está "permitiendo que ocurra con la ciudadanía de Ceuta" y ha subrayado que Ceuta y Melilla son ciudades hermanas “unidas por la historia, unidas por el derecho y unidas por la sociedad”.

PUBLICIDAD

Por todo esto, ha alabado la “honestidad” del diputado ceutí.

“No sé lo que va a durar dentro del PSOE, pero creo que ha hecho muy bien, como creo que deberían de hacer cualquiera de los diputados de la Asamblea perteneciesen al partido que perteneciesen”, ha rematado.

El diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), pidió el sábado pasado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Asimismo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mire a Ceuta" y adopte medidas para afrontar la situación excepcional que vive la ciudad desde el pasado 30 de julio. EFE

mrg/bfv/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El refuerzo presupuestario permitirá acelerar la adquisición de municiones, renovar equipos críticos y aumentar la preparación de las fuerzas armadas

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

Por qué hay tantos terremotos en Granada: un “enjambre sísmico”, escasa profundidad y un movimiento de 4 a 5 milímetros al año

Los últimos temblores en esta provincia española entran “dentro de lo normal” por su ubicación y ya que “una falla no libera necesariamente toda la energía de golpe”

Por qué hay tantos terremotos en Granada: un “enjambre sísmico”, escasa profundidad y un movimiento de 4 a 5 milímetros al año

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La ley trans ya especifica que las agresiones previas al cambio de registro seguirán siendo castigadas con el agravante de género

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La Policía arresta a un hombre en la Feria de Málaga que habría apuñalado a un joven por intentar ligar con su novia

España dispara su gasto en defensa en 2025 hasta los 4.750 millones de euros: 15 empresas acaparan casi la mitad del presupuesto

La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida