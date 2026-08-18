Melilla alaba la "honestidad" del diputado del PSOE que antepuso el "bienestar" de Ceuta

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Melilla, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Melilla ha alabado este martes la "honestidad" del diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta Melchor León por anteponer “la integridad y el bienestar" de la gente de su ciudad a "cualquier elemento de defensa partidista".

“Es que ese señor tiene hijas, tiene hijos, tiene familia que no puede salir a la calle, que no puede disfrutar de su ciudad, que están padeciendo consecuencias económicas gravísimas y un problema de seguridad”, ha aseverado en rueda de prensa la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, que ha indicado que la gente de Ceuta “tiene ganas de llorar”.

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“Es que es terrible lo que está padeciendo”, ha apostillado y ha considerado “más terrible aún” ver un Gobierno “que no está actuando como debiera y que está enviando a cuentagotas a distintos ministros” a la ciudad y “tirándose la pelota el uno al otro”.

Ha calificado de "imperdonable" lo que se está "permitiendo que ocurra con la ciudadanía de Ceuta" y ha subrayado que Ceuta y Melilla son ciudades hermanas “unidas por la historia, unidas por el derecho y unidas por la sociedad”.

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Por todo esto, ha alabado la “honestidad” del diputado ceutí.

“No sé lo que va a durar dentro del PSOE, pero creo que ha hecho muy bien, como creo que deberían de hacer cualquiera de los diputados de la Asamblea perteneciesen al partido que perteneciesen”, ha rematado.

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El diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León (PSOE), pidió el sábado pasado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

Asimismo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "mire a Ceuta" y adopte medidas para afrontar la situación excepcional que vive la ciudad desde el pasado 30 de julio. EFE

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