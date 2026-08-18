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Los terremotos de Granada pueden provenir de una falla reactivada tras los últimos seísmos

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Granada/Sevilla, 18 ago (EFE).- La responsable de prevención y riesgo sísmico del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado este martes que los expertos no saben aún si los últimos terremotos de Granada son réplicas del seísmo principal, registrado en la madrugada del viernes al sábado, o están asociados a una falla adyacente que se ha recargado.

En declaraciones a EFE, Mercedes Feriche ha indicado que los expertos dilucidarán al final de la serie sísmica si los terremotos registrados en Granada y en su entorno están asociados a una sola falla o a varias.

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Tras los seísmos del pasado fin de semana, que tuvieron su máximo exponente en uno de magnitud 5 y con epicentro en el municipio granadino de Alhendín, Granada y su área metropolitana han vuelto a temblar este martes.

Una secuencia de terremotos, siete de ellos de hasta 4,8 grados de magnitud concentrados en algo más de una hora, han dejado al menos tres heridos de carácter leve, desprendimientos en calles y desalojos preventivos de inmuebles.

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El final de la serie sísmica en su conjunto se puede producir en semanas o meses, y será entonces cuando se pueda analizar al completo con los grandes y pequeños eventos que la componen, y conforme a los protocolos establecidos.

Feriche ha añadido que la comunidad científica no está alarmada y que son terremotos que, de un modo u otro, eran esperados, y que la serie sísmica debe ir decayendo.

En cuanto a los daños, han podido desprenderse elementos de edificios que no se fijaron a la estructura tras los terremotos del pasado fin de semana o fueron fijados de manera insuficiente, pero los edificios están comportándose "como deberían", deformándose para disipar energía.

Feriche ha pedido no "ignorar" que Granada está en una zona de riesgo y a tenerlo en cuenta en cuestiones como la construcción o la organización de las viviendas.

Un equipo interdisciplinar liderado por la Universidad de Granada (UGR) demostró que el enjambre sísmico que afectó a la Vega de Granada en 2021 no fue de mayor magnitud porque los terremotos estuvieron "confinados" por fallas cercanas, que impidieron que la sismicidad de la serie se propagara a otras zonas y limitó a 4,5 las magnitudes máximas.

La conclusión se basó en un trabajo científico realizado meses después de la finalización del enjambre, ha recordado Feriche, que ha incidido en que los expertos no pueden tener una "bola de cristal" o "visión de rayos X" para saber qué está ocurriendo en el interior de la Tierra. EFE

mro-dmg/vg/mam

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