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Los abonados del Oviedo tendrán preferencia para ver a España en el Tartiere

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Oviedo, 18 ago (EFE).- Los abonados del Real Oviedo tendrán derecho a compra preferente de las entradas para el partido España-República Checa, correspondiente a la Liga de Naciones, que se jugará en el estadio Carlos Tartiere el 3 de octubre, boletos que salen a la venta este miércoles.

Los 27.000 abonados del Real Oviedo y los aficionados que tengan el carnet oviedista podrán adquirir su entrada este miércoles en la página web de la federación española de fútbol; con cada carnet podrán comprarse un máximo de cuatro localidades, así que es probable que en pocos minutos se agoten.

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Ya el jueves el resto del público general podrá adquirir su entrada para un partido que será el segundo que dispute la selección española en la península Ibérica, ya que días antes, el 29 de septiembre, los de Luis de la Fuente recibirán a Croacia en el Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Este España-República Checa será un partido correspondiente a la tercera jornada de Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027, un torneo que es parte de la clasificación de la UEFA para la Eurocopa 2028 y que permitirá que la selección, actual campeona del mundo, juegue en el Tartiere en 2026, año del centenario del Real Oviedo.

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La del próximo 3 de octubre será la séptima vez que la selección absoluta juegue en Oviedo: la primera vez fue en 1932, con un España-Yugoslavia que se disputó en Buenavista con motivo de la inauguración de dicho estadio; 56 años después, la selección regresó a la capital del Principado para disputar otro España-Yugoslavia, esa vez en el viejo Carlos Tartiere.

En 1991 se jugó un España-Uruguay y ya en el nuevo Carlos Tartiere se jugaron los últimos tres partidos de la selección en Oviedo, todos ellos con algo en juego: en 2001 triunfo 4-1 ante Bosnia en un partido de clasificación para el Mundial 2002; en septiembre de 2007 se disputó un España 2-0 Letonia en un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2008; y, por último, en septiembre de 2015 España superó 2-0 a Eslovaquia con vistas a la Eurocopa 2016. EFE

pfg/rm/cmm

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