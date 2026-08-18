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Las hectáreas afectadas por incendios alcanzan las 254.730 en lo que va de año en España

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Madrid, 18 ago (EFE).- La superficie forestal afectada por incendios en lo que va de año asciende a 254.730 hectáreas, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que destaca que por primera vez desde el arranque de la campaña de 2026 la superficie quemada se sitúa por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025.

El pasado año ya se habían quemado hasta el 17 de agosto 295.580 hectáreas -debido fundamentalmente a los grandes incendios de mediados de agosto en Orense, León y Zamora-, lo que supone 41.000 hectáreas más que las afectadas en lo que va de campaña de 2026.

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"Aunque los últimos datos señalan que a estas alturas de agosto tenemos cifras de hectáreas afectadas por debajo de las registradas en el mismo periodo de 2025, no podemos bajar la guardia. Todavía quedan días complicados por delante. Vamos a tener temperaturas muy altas hasta mediados de esta semana. Así que insisto en una llamada a la máxima precaución”, ha añadido la ministra Sara Aagesen en un comunicado.

Del conjunto de la superficie afectada en 2026, más de 127.000 hectáreas corresponden a superficie arbolada, unas 115.000 son de vegetación leñosa no arbolada y casi 12.500 pertenecen a vegetación herbácea.

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Los datos, añade el ministerio, son aún provisionales y proceden del avance facilitado por las comunidades autónomas, complementado con información del sistema europeo EFFIS.

El comunicado también precisa que hasta el pasado 17 de agosto se han contabilizado 6.685 siniestros, de los que 2.303 han sido incendios de más de una hectárea.

Además, se han contabilizado 42 grandes incendios forestales -aquellos cuya superficie forestal afectada supera las 500 hectáreas-en lo que va de campaña de 2026, mientras que en 2025 se habían registrado 55, según los datos del Miteco. EFE

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