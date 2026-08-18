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La Quincena de San Sebastián aborda el Réquiem más fiel a Berlioz con formaciones vascas

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San Sebastián, 18 ago (EFE).- La Quincena Musical de San Sebastián reunirá este miércoles en el auditorio del Kursaal a las orquestas sinfónicas de Euskadi y Bilbao, al Orfeón Donostiarra y al Coro Easo para acometer el Réquiem de Berlioz, que no es la primera vez que programa, aunque nunca lo había hecho "de una forma tal fiel a la partitura".

La afirmación es del director del festival donostiarra, Patrick Alfaya, que este martes ha presentado el concierto junto al británico Erik Nielsen, que dirigirá a los más de 300 músicos y cantores que estarán en el escenario para interpretar la monumental obra que Berlioz estrenó en 1837 en la iglesia de San Luis de los Inválidos de París.

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El tenor estadounidense Matthew Myers, así como Txomin Maidagan, director invitado de Orfeón, y Gorka Miranda, director del Coro Easo, han participado también en esta rueda de prensa, en la que Nielsen ha señalado que la mayor complicación de este nuevo desafío han sido los ensayos por separado de las dos orquestas, en Bilbao y San Sebastián, y de los dos coros hasta confluir en la preparación conjunta.

El ensayo general tendrá lugar en la tarde de este martes en el escenario del Kursaal, donde la disposición de músicos y cantantes se ajustará asimismo a las indicaciones del compositor francés sobre su 'Gran Misa de Muertos'.

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"Es una obra arquitectónica en todos los sentidos", ha señalado Alfaya, que ha destacado que en su 87 ediciones la Quincena ha dado cabida a grandes composiciones para orquesta y coros, incluido el 'Te Deum' del propio Berlioz, que hace diez años sumó más de 400 personas sobre el escenario y reunió por primera vez a las dos orquestas vascas al completo, y la Sinfonía número 8 de Mahler, que en dos ocasiones congregó a un número similar de músicos y voces.

"Del gran repertorio nos faltan los 'Gurrelieder' de Schoenberg, que algún día haremos", ha manifestado sobre las canciones del autor austríaco, que también requieren un gran despliegue.

Nielsen, titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, ha confesado que no es "muy fan" de Berlioz, pero sí de su Gran Misa de Muertos. "Dos años antes de morir dejó escrito que podía quemar todas sus composiciones pero que, por favor, salvaran su 'Grande messe des morts'", ha comentado.

La obra, que se articula en diez movimientos, combina momentos de recogimiento espiritual con explosiones de fuerza casi apocalíptica, especialmente en el célebre 'Dies irae' y en el 'Tuba mirum', en el que los cuatro conjuntos de metales y la amplia percusión crean un sobrecogedor efecto envolvente, según la descripción de la Quincena.

La obra obtuvo un gran éxito en su estreno y consolidó a Berlioz como uno de los grandes compositores franceses, un autor que ponía a los cantantes "a prueba". "No es fácil cantar como tenor las piezas de Berlioz", ha asegurado Alfaya.

El cometido en esta ocasión corresponderá a John Matthew Myers, un joven tenor que ha actuado ya en auditorios como el de la Metropolitan Opera de Nueva York y el del Teatro de la Scala de Milán.

Myers asumirá la exigente parte solista del 'Sanctus' en los minutos finales del Réquiem. "Mi pieza solista supone un gran momento de fragilidad. Es una composición muy humana y una oportunidad única y maravillosa interpretarla", ha dicho el tenor norteamericano. EFE

(Foto) (Vídeo)

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