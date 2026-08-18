La Bolsa española abre prácticamente plana pendiente de la situación en Oriente Medio

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes prácticamente plana (avanza el 0,03 %), en una jornada en la que el precio del petróleo supera los 91 dólares tras el impacto de un proyectil contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz y ante la creciente tensión diplomática entre Washington y Teherán.

El IBEX 35, el principal índice español, ha iniciado la sesión en 19.988,5 puntos, con ese ligero avance de 0,03 %, que sitúa la rentabilidad acumulada en lo que va de año en el 15,5 %.

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Al abrir la bolsa, el precio del barril de brent subía un 0,63 %, hasta 91,5 dólares, después de repuntar ayer un 2,65 % en reacción a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afirmó que "ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario" y aseguró que está dispuesto a bombardear Omán si ese país se interpone entre un posible acuerdo. EFE

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