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Jornada de repunte térmico, con aviso rojo en el Miño de Pontevedra con 40 grados

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Madrid, 18 ago (EFE).- La zona del Miño de la provincia gallega de Pontevedra afronta este martes un peligro extraordinario, con aviso meteorológico rojo, ante la previsión de que las temperaturas máximas alcancen los 40 grados en una jornada de repunte térmico en España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado hoy de que el riesgo por calor será también "importante" en otros lugares de la comunidad gallega, el nordeste peninsular, el área mediterránea, el centro y el sur.

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  En un mensaje enviado a los medios, el portavoz de ese organismo, José Luis Camacho, ha explicado que "la dana situada al suroeste de la Península, asociada con una dorsal, propicia la entrada y el mantenimiento de aire cálido sahariano y condiciones para temperaturas máximas muy elevadas en gran parte del territorio".

   Las localizaciones en las que el calor será más evidente abarcan los valles del sur de Galicia, los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, algunos puntos del valle central del Ebro, el poniente de Cataluña y el aumento térmico comenzará también a notarse en las comarcas interiores de la provincia de Valencia.

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En cuanto a las regiones que dan al Cantábrico se espera nubosidad en el litoral y prelitoral, sobre todo en el País Vasco, Lugo y Asturias mientras que en los sistemas montañosos del este y en los Pirineos se producirá nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos o tormentas.

Según la predicción, las máximas rebasarán los 38 grados en esas zonas, con aviso rojo en el Miño de Pontevedra y múltiples áreas en nivel naranja ante la perspectiva de que el calor alcance o rebase los 39 grados en el valle del Miño de Ourense, Tajo, Guadiana, Ebro y comarcas valencianas o que supere los 40-42 grados en el valle del Guadalquivir.

En Canarias continuará el régimen de alisios con alguna nubosidad de tipo medio y temperaturas normales para la época.

El portavoz ha alertado al mismo tiempo de que el riesgo de incendios seguirá estando en niveles muy altos o extremos en gran parte de la mitad norte, el área mediterránea, Baleares, centro y Extremadura y tendrá niveles moderados en Canarias.

La dorsal anticiclónica sobre el sureste peninsular se acentuará por la presencia de un chorro subtropical y se trasladará al este "arrastrando a la dana y comenzando a reintegrarla en la circulación general".

Camacho apunta que "los vientos de poniente con giro anticiclónico en la mitad sur provocarán un efecto de calentamiento adicional que harán subir las temperaturas de manera muy notable en el interior y litoral de Valencia y Alicante".

En el Cantábrico los cielos serán nubosos o cubiertos y habrá precipitaciones mientras que las máximas subirán de manera notable en Levante, Cataluña, Aragón y Baleares con incrementos extraordinarios en el litoral de Valencia.

Asimismo, se prevén más de 36 grados en puntos del centro y 38 en el valle del Ebro, prepirineos de Aragón y Cataluña, depresiones del noreste, Baleares, sureste y la Comunidad Valenciana.

La Aemet advierte igualmente de un empeoramiento notable del riesgo de incendios, con peligro extremo en la mayor parte de la península.

Cara al jueves, el organismo espera que la dorsal mediterránea pierda presencia y la dana traiga "un cambio generalizado del tiempo en muchos puntos del territorio".

Así, la entrada de aire atlántico propiciará un marcado descenso de las temperaturas en toda la mitad oeste y en el norte.

La Agencia anticipa cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte para ese día, con chubascos localmente fuertes y persistentes, y avisos por tormentas con granizo y rachas fuertes de viento en la vertiente sur de la Cantábrica de León y Palencia, la meseta de León, la ibérica riojana y soriana.

 También se espera una bajada térmica en casi todo el territorio, de forma notable en el caso de las máximas, que solo subirán en el litoral mediterráneo norte, mientras que las mínimas lo harán en el Levante y Baleares. EFE

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