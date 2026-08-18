Investigan un tiroteo sin heridos en Badia del Vallès (Barcelona) este lunes por la noche

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Barcelona, 18 ago (EFE).- Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este lunes por la noche en la avenida del Mediterráneo del la localidad de Badia del Vallès, ubicada en el Vallès Occidental (Barcelona), incidente que no ha provocado heridos.

Los agentes, que recibieron un aviso por disparos alrededor de las 22.30 horas de la noche, encontraron vainas en el lugar de los hechos, pero no había ninguna víctima, ha confirmado este martes a EFE el cuerpo.

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La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer la motivación del tiroteo, pero por el momento no trabaja con ninguna hipótesis concreta, ha puntualizado.

El alcalde de Badia, Josep Martínez Valencia, se pronunció tras los hechos a través de su cuenta de Instagram, donde atribuyó los disparos a una “pelea” y aseguró que mantendría informados a los vecinos de cualquier avance en la investigación.

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El tiroteo de la localidad del Vallès se suma a los ocurridos durante las últimas semanas en Barcelona y su área metropolitana, entre los cuales el del 7 de agosto en el barrio del Raval de Barcelona, que acabó con dos detenidos, o el del 10 de agosto en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ambos sin víctimas.

También a los registrados en el distrito de Nou Barris de la capital catalana, el primero el día 9, en la misma calle en la que un hombre fue asesinado días antes por la expareja de la mujer con la que salía, y el segundo el 13 de agosto, que tampoco dejaron heridos.

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El último, también sin víctimas, fue el del día 15, cuando hubo varios disparos de madrugada en el barrio del Bon Pastor de Barcelona, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona. EFE

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