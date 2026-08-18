Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Hoy será noticia. Miércoles, 19 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Feijóo vuelve este miércoles a Ceuta ante la crisis migratoria

Ceuta (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitara este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado su partido.

PUBLICIDAD

Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes ha vuelto a cargar contra un Gobierno, al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

INCENDIOS FORESTALES

Continúan los desalojos en Las Hurdes por el incendio

Madrid (EFE).- El incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), en la comarca de Las Hurdes, que se declaró este martes, ya ha obligado a evacuar una decena de alquerías (pequeñas pedanías) y ha requerido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que mejora la situación de los fuegos de Las Peñas de Riglos (Huesca) y de Niebla (Huelva).

PUBLICIDAD

El incendio de Huesca evoluciona favorablemente, pero se enfrenta a dos días complejos por la meteorología, por lo que se ha retrasado al miércoles el realojo de las personas evacuadas, mientras que en toda España ya se han quemado casi 255.000 hectáreas en lo que va de año, según los últimos datos oficiales.

TERREMOTOS GRANADA

Se evalúan los daños por los terremotos de Granada

Granada (EFE).- El área metropolitana de Granada evalúa los daños causados por los terremotos de este martes, el mayor de ellos de 4,8 grados, que han provocado tres heridos y desprendimientos en algunos edificios, lo que ha obligado al Ayuntamiento de la capital granadina a elevar la fase de emergencia y a cerrar La Alhambra.

La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural. La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve. En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.

ESPAÑA LÍBANO

Robles visita Líbano al cumplirse 20 años de la presencia española en la misión de la ONU

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles a Líbano en una visita de dos días a las tropas españolas cuando se cumplen 20 años de la participación de España en la misión de paz de la ONU (FINUL).

Robles visitará la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este, liderado por España y donde se encuentra el grueso del contingente español. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

JUAN TAMARIZ

La capilla ardiente de Juan Tamariz se instalará en el tanatorio de San Isidro

Madrid (EFE).- La capilla ardiente del mago Juan Tamariz se instalará este miércoles en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde la familia recibirá condolencias entre las 10:30 y las 22:30, mientras en octubre habrá un homenaje en un teatro de la capital para quienes no puedan viajar o asistir mañana.

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido por causas naturales a los 83 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid esta pasada madrugada. l fallecimiento ha generado el homenaje de muchos de los admiradores de su arte, en especial de quienes le consideran su maestro.

EL TIEMPO

Tormentas en Pirineos y noreste en un miércoles de máximas superiores a 40 ºC en el este

Madrid (EFE).- Una bolsa de aire frío dejará lluvias en el Cantábrico este miércoles, así como tormentas y granizo en Pirineos y el extremo noreste, mientras se mantienen las temperaturas elevadas en el este peninsular, con máximas superiores a 40 ºC en la Comunidad Valenciana, en alerta roja por calor, y Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la llegada de aire relativamente frío dejará cielos nubosos en el Cantábrico y nubes de evolución en el interior peninsular, aunque seguirá predominando la estabilidad en buena parte del país. Se esperan precipitaciones en el Cantábrico, así como chubascos y tormentas en Pirineos y el extremo noreste, sin descartarlos en los sistemas Bético e Ibérico y la cordillera Cantábrica. Las tormentas podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo en el noreste peninsular.

EFE

fp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

Los ciudadanos de la ciudad autónoma han salido a la calle por la situación de su homónima bajo el lema “Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

Comprobar Bonoloto del sorteo de este martes 18 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de este sorteo, llevado a cabo este martes

Comprobar Bonoloto del sorteo de este martes 18 de agosto de 2026

Comprobar Euromillones: los números ganadores de este 18 de agosto

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar Euromillones: los números ganadores de este 18 de agosto

Un hombre que paseaba por la playa se encuentra con una urna funeraria: los análisis revelan que procede de Alemania y falleció con 80 años

Una urna con cenizas aparece en una playa de Foggia y obliga a las autoridades a investigar cómo llegó hasta la costa

Un hombre que paseaba por la playa se encuentra con una urna funeraria: los análisis revelan que procede de Alemania y falleció con 80 años

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 18 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 18 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

La DGT prohíbe una serie de sillitas infantiles y sancionará con cuatro puntos menos en el carnet a los conductores que incumplan esta normativa

Vivas aprieta a Sánchez para recuperar lo antes posible la normalidad en Ceuta: “Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y nuestro Gobierno nos tiene abandonados”

La Policía Nacional advierte: “Si tu hijo usa TikTok, hay una función que deberías activar hoy mismo”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

ECONOMÍA

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El Gobierno compensará los daños de viviendas y coches por los terremotos de Granada, siempre que se cumplan estos requisitos

El negocio del verano: ocho semanas de alquiler vacacional dan más de la mitad de ingresos que un piso arrendado todo el año

Barcelona multiplica por cinco las ayudas a las comunidades de vecinos que prohíban los pisos turísticos

Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

DEPORTES

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital

El preparador físico de Topuria, sobre la pelea en Casa Blanca: “No podía ver, no podía controlar su respiración, fue algo muy traumático”

El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Rodri: casi 80 millones de euros y cuatro temporadas

El curioso motivo por el que Rafa Jódar rompe los cordones de las zapatillas en los partidos

El terremoto de Granada sorprende a los jugadores del Arenas de Armilla en un entrenamiento: “Quita, que llamo a mi mujer”