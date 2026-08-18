Hoy será noticia. Miércoles, 19 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Feijóo vuelve este miércoles a Ceuta ante la crisis migratoria

Ceuta (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitara este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado su partido.

PUBLICIDAD

Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes ha vuelto a cargar contra un Gobierno, al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

INCENDIOS FORESTALES

Continúan los desalojos en Las Hurdes por el incendio

Madrid (EFE).- El incendio forestal de Pinofranqueado (Cáceres), en la comarca de Las Hurdes, que se declaró este martes, ya ha obligado a evacuar una decena de alquerías (pequeñas pedanías) y ha requerido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), mientras que mejora la situación de los fuegos de Las Peñas de Riglos (Huesca) y de Niebla (Huelva).

PUBLICIDAD

El incendio de Huesca evoluciona favorablemente, pero se enfrenta a dos días complejos por la meteorología, por lo que se ha retrasado al miércoles el realojo de las personas evacuadas, mientras que en toda España ya se han quemado casi 255.000 hectáreas en lo que va de año, según los últimos datos oficiales.

TERREMOTOS GRANADA

Se evalúan los daños por los terremotos de Granada

Granada (EFE).- El área metropolitana de Granada evalúa los daños causados por los terremotos de este martes, el mayor de ellos de 4,8 grados, que han provocado tres heridos y desprendimientos en algunos edificios, lo que ha obligado al Ayuntamiento de la capital granadina a elevar la fase de emergencia y a cerrar La Alhambra.

PUBLICIDAD

La serie sísmica, con medio centenar de terremotos registrados este martes en Granada, ha provocado daños de carácter leve en el complejo monumental de la Alhambra, ninguno estructural. La parte más afectada es la Alcazaba, con afección en almenas y otros elementos, todos de carácter leve. En los Palacios Nazaríes, concretamente en la Sala del Trono, los terremotos han provocado la caída de elementos decorativos, como la yesería.

ESPAÑA LÍBANO

Robles visita Líbano al cumplirse 20 años de la presencia española en la misión de la ONU

Madrid (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles a Líbano en una visita de dos días a las tropas españolas cuando se cumplen 20 años de la participación de España en la misión de paz de la ONU (FINUL).

PUBLICIDAD

Robles visitará la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, que alberga el Cuartel General del sector Este, liderado por España y donde se encuentra el grueso del contingente español. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

JUAN TAMARIZ

La capilla ardiente de Juan Tamariz se instalará en el tanatorio de San Isidro

Madrid (EFE).- La capilla ardiente del mago Juan Tamariz se instalará este miércoles en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, donde la familia recibirá condolencias entre las 10:30 y las 22:30, mientras en octubre habrá un homenaje en un teatro de la capital para quienes no puedan viajar o asistir mañana.

PUBLICIDAD

El mago Juan Tamariz (Madrid, 1942) ha fallecido por causas naturales a los 83 años de edad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid esta pasada madrugada. l fallecimiento ha generado el homenaje de muchos de los admiradores de su arte, en especial de quienes le consideran su maestro.

EL TIEMPO

Tormentas en Pirineos y noreste en un miércoles de máximas superiores a 40 ºC en el este

Madrid (EFE).- Una bolsa de aire frío dejará lluvias en el Cantábrico este miércoles, así como tormentas y granizo en Pirineos y el extremo noreste, mientras se mantienen las temperaturas elevadas en el este peninsular, con máximas superiores a 40 ºC en la Comunidad Valenciana, en alerta roja por calor, y Murcia.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que la llegada de aire relativamente frío dejará cielos nubosos en el Cantábrico y nubes de evolución en el interior peninsular, aunque seguirá predominando la estabilidad en buena parte del país. Se esperan precipitaciones en el Cantábrico, así como chubascos y tormentas en Pirineos y el extremo noreste, sin descartarlos en los sistemas Bético e Ibérico y la cordillera Cantábrica. Las tormentas podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo en el noreste peninsular.

EFE

fp