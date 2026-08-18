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Feijóo acusa al Gobierno de estar "ausente" Ceuta y romper el sistema constitucional

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Ribadeo (Lugo), 18 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de estar "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta y de iniciar "un proceso de ruptura y deconstrucción del sistema constitucional de 1978", operando una "mutación constitucional por la puerta de atrás y sin mayoría social para ello".

Durante su visita a la exposición fotográfica dedicada a Leopoldo Calvo-Sotelo con motivo del centenario de su nacimiento, este martes en Ribadeo (Lugo), ha contrastado la figura de este político y otros líderes de la Transición con el Ejecutivo actual, que en vez de gobernar, "desgobierna".

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"Donde aquellos hombres se guiaron siempre por el respeto y la dignidad institucional, hoy tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, o incluso un hecho sin precedentes, señalar a la Corona", ha reprochado Feijóo.

Así, ante "una situación sin precedentes, ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma", ha considerado que el Gobierno se mantiene indiferente "a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles".

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Por eso, ha comprometido que él y su partido van a ser "una verdadera alternativa a la situación actual", que ha calificado de "momento destituyente", con un Gobierno que "actúa contra la nación y contra el Estado, ocupándola, degradándolos y desarmándolos" y que ha iniciado "un proceso de ruptura y deconstrucción del sistema constitucional de 1978". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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