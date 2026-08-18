Extinguido el incendio de Lousame (A Coruña) tras quemar 31,41 hectáreas

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El incendio de Lousame (A Coruña) ha quedado extinguido este martes tras calcinar 31,41 hectáreas, según la Consellería gallega de Medio Rural.
El fuego, que comenzó el pasado viernes por la tarde, quedó apagado a las 18:15 horas y la mayor parte de las hectáreas que quemó eran de monte arbolado.
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Para su extinción se movilizaron, en su conjunto, 2 técnicos, 23 agentes, 36 brigadas, 28 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 9 helicópteros y 4 aviones.
Este martes también fue apagado el conato de incendio forestal que quemó menos de una hectárea en Muiños (Ourense), con afectación al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. EFE
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