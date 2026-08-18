El reinicio de Barrios

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Iñaki Dufour

Madrid, 18 ago (EFE).- El futbolista más transcendente en el actual medio campo del Atlético de Madrid es Pablo Barrios, que se reinicia desde este miércoles en su vuelta a la competición contra el Málaga en el Metropolitano, después de apenas haber jugado tres de los últimos 27 partidos de la pasada temporada, lastrado por tres lesiones musculares.

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Cuidado en la pretemporada, sin riesgos, sin minutos inicialmente frente al Getafe y frente al Manchester United, en los dos primeros amistosos, por sobrecarga, ya retomó la acción frente al Manchester City, el pasado 9 de agosto en Corea del Sur. Jugó 27 minutos a gran nivel. Y repitió ante el Marsella, el pasado viernes, durante toda la primera parte. Fue sustituido al descanso.

Todo ese recorrido desemboca en su titularidad este miércoles en la primera jornada de LaLiga EA Sports contra el Málaga en el Metropolitano. El reencuentro de un futbolista capital y diferencial para Simeone. “No hace falta mucho describirlo, sino verlo. Habla por sí solo de la importancia que tiene en nuestro equipo, ya sea de interno o de medio”, remarcó el técnico la pasada campaña, cuando ya había dado el salto en el equipo.

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“Nos transmite energía, juego, presión, verticalidad y nos da seguridad en esa zona del medio, donde necesitamos piernas para poder jugar y hacer jugar al equipo”, prosiguió entonces el entrenador argentino, que lo subió al primer equipo y lo consolidó en la misma medida que respondió de forma absoluta el centrocampista, de tan solo 23 años, pero ya con 140 encuentros entre todas las competiciones con el equipo rojiblanco.

Su cuenta de encuentros casi se detuvo, sin embargo, el pasado 5 de febrero, cuando sintió una rotura en los isquiotibiales del muslo derecho. Frenó en seco dentro de la exhibición de aquel día del Atlético, ganador por 0-5 en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis en el estadio de La Cartuja. Quedó dolorido en el inicio del segundo acto.

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Lo paró en los siguientes nueve partidos, incluida la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. No jugó la ida, en el 4-0 a favor en el Metropolitano, ni la vuelta, en la derrota por 3-0 en el Camp Nou. Tampoco pudo disputar la eliminatoria intermedia ante el Brujas en la Liga de Campeones. Más de un mes de baja.

Su reaparición fue el 10 de marzo, en los octavos de final contra el Tottenham. Una victoria por 5-2. Él jugó 21 minutos. El inicio de su reincorporación progresiva a la competición… Hasta que dos días más tarde, en un entrenamiento, volvió a romperse. Una nueva lesión en el muslo, en la sesión preparatoria del 12 de marzo. Otro revés.

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Barrios se perdió los siguientes ocho choques. Además, en un momento decisivo de la temporada. No jugó la vuelta con el Tottenham. Pero tampoco los cuartos de final de la Champions contra el Barcelona. Ni la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Su reaparición duró dos partidos. Cuando se avecinaban las semifinales del Arsenal. Otra dolencia muscular.

Después de jugar 28 minutos ante el Elche, el 22 de abril, salió de titular tres días más tarde contra el Athletic Club.

Era el paso natural hacia el once inicial frente al Arsenal a las puertas de la final de la 'Champions'. Se lesionó. En el minuto 52 abandonó desolado el terreno de juego. Ya no jugó más en todo el curso. Otros siete encuentros de baja.

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Preguntado este martes Simeone por si ha necesitado alguna gestión física o emocional diferente con Pablo Barrios después de todos esos percances en forma de lesión, el técnico argentino habló en general: “Todos los futbolistas necesitan una atención diferencial, más individual, sobre todo emocionalmente cada vez más”.

“Los ‘profes’ están haciendo un trabajo extraordinario, buscando las mejores alternativas para que ellos puedan rendir al 120 por ciento como necesitamos rendir. En ese proceso estamos dando el máximo y esperar a dar ese 120 porque nos pone en un lugar competitivo”, añadió el entrenador en la víspera de recibir al Málaga... Con Barrios en el once. EFE

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