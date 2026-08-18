Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

Guardar

 Madrid, 18 ago (EFE).- El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027, en la que se mantiene la novedad introducida en la anterior, plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, según ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.

PUBLICIDAD

En total, se han reservado 7.447 plazas a 50 euros destinadas a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social.

Además, se ha reservado un porcentaje de plazas para que aquellos usuarios que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.

En total, este año se ofrecen 879.213 plazas, de las que el 50,1 % (440.284) se destinan para turismo peninsular, el 25,9 % (228.142) para insular y el 23,9 % (210.787) para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

PUBLICIDAD

El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes -las que tienen más puntuación en un baremo en el que tiene en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió al primera opción, entre otras- y el 15 de septiembre para no preferentes.

Para el resto de autonomías, y también Ceuta, el plazo se abre un día después.

Además, para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas, se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El mapa del helado en España: una “compra impulsiva” que este año crece un 11,7% y que no solo triunfa entre los más pequeños

Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Illes Balears y Canarias concentran una mayor intensidad en la compra, mientras en Navarra y País Vasco se consume menos helado del esperado

El mapa del helado en España: una “compra impulsiva” que este año crece un 11,7% y que no solo triunfa entre los más pequeños

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

Fedea critica que el nuevo borrador de financiación autonómica del Ejecutivo mantenga compensaciones indefinidas y reclama adaptar el reparto de recursos al gasto real de las comunidades

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

Esta nueva actualización eleva en 270 las últimas cifras comunicadas por el Ministerio del Interior

El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) entra en una fase favorable tras afectar a 17.500 hectáreas y el Gobierno de Aragón prepara el retorno de los evacuados

El dispositivo centra este martes su estrategia en la estabilización del fuego con un despliegue “histórico” en Aragón

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) entra en una fase favorable tras afectar a 17.500 hectáreas y el Gobierno de Aragón prepara el retorno de los evacuados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre los efectos de los baches en el coche: “Sufre con estas vibraciones y puede acabar dando averías”

130 militares, 11 vuelos y más de 2.000 civiles afganos evacuados: la misión de España de hace cinco años ante el regreso de los talibanes

Confirmados en torno a una decena de casos de sarna entre los militares desplegados en Ceuta

Vivas, el funcionario que ya ha tratado con cuatro presidentes del Gobierno, pero ninguno como Sánchez: “Ceuta es España porque lo quiere el corazón de los ceutíes”

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

ECONOMÍA

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

El tiktoker Noel Horcajada cuenta su experiencia con un fondo buitre buscando un alquiler en Madrid: “Entrar en ese piso me habría costado 13.500 euros, pero no termina ahí”

El Gobierno anuncia la fecha para apuntarse a los viajes del Imserso: esta semana se enviarán las cartas que acreditan a los pensionistas para reservar

Lucía Menendez, abogada: “La casa de tus padres puede desaparecer mucho antes de que llegue la herencia”

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida