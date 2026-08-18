El Gobierno de Aragón pide personarse en la causa del incendio de Riglos como perjudicado

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Zaragoza, 18 ago (EFE).- Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Huesca en el que solicitan que el Ejecutivo autonómico se persone en el procedimiento abierto por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en calidad de perjudicado.

El fuego se declaró el pasado día 10 y los agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil establecieron su punto de inicio en un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132.

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El 13 de agosto el Seprona detuvo a un hombre de 28 años y, al día siguiente, el juez decretó prisión provisional y sin fianza con un auto en el que el magistrado destacó que la Guardia Civil situó al arrestado en sus informes "en el punto exacto" donde se ubicaba el inicio del fuego.

El auto del juez añadía que el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil descarta un origen natural del incendio y señala como causa probable "la aplicación directa de llama sobre combustible natural", aunque precisa que el documento "no afirma taxativamente que fuera el investigado quien iniciara el fuego".

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El fuego ha quemado ya unas 17.500 hectáreas, mantiene desalojados a 1.046 vecinos de 19 núcleos de población, dos campins y un campamento y vivió un punto crítico en torno a los dos monasterios de San Juan de la Peña, cuyos bienes históricos hubieron de ser rescatados y reubicados en el Museo de Huesca. EFE